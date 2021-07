Se detuvo a un jóven por intento de robo

DETENIDO POR INTENTO DE ROBO

El hecho ocurrió en horas del mediodía en Bo Fátima de la ciudad

de Rafaela. Un joven de 20 años habría ingresado a un local

comercial y robado mercadería. Efectivos de la Comisaría No 1,

que se encontraban patrullando la zona, tomaron conocimiento

de lo sucedido e inmediatamente lograron ubicar al ladrón en las

inmediaciones. Se procedió a la detención del mismo y traslado a

sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

ALLANAMIENTO EXITOSO

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda del área urbana de

Humberto Primo. Efectivos policiales secuestraron dos cuchillos y

otros elementos relacionados a la causa que se investigativa. A

su vez, se efectuó la detención y traslado a sede policial de dos

personas: un hombre de 29 años y una mujer de 27 años.

Actuaron miembros de la Comisaría No 7 de Humberto Primo,

Comisaría No 3 de Sunchales, Subcomisaria No 2 de Ataliva y

del Grupo de Operaciones Tácticas de la UR V.

JOVEN BUSCADO

Se trata de un menor de edad sobre el que existía pedido de

paradero judicial por ser partícipe de un hecho ilícito. El joven, de

17 años, fue divisado por efectivos de Cuerpo Guardia Infantería

de la UR V en momentos que realizaban recorridas de prevención

y seguridad en Bo Italia de la ciudad de Rafaela. Al reconocerlo,

se lo trasladó a sede de la Comisaría No 13, donde una vez

finalizados los trámites legales correspondientes fue entregado a

sus progenitores.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de

Relaciones Policiales