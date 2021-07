La Selección Argentina es finalista de la Copa América! La Albiceleste se impuso por 3-2 en los penales contra Colombia, luego de igualar por 1-1 en los 90 minutos, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Emiliano Martínez fue el gran héroe: tapó tres remates desde los doce pasos. La final, contra Brasil, en el mítico Maracaná, el sábado.







El conjunto nacional salió a golpear de entrada, al igual que en todos los partidos del torneo. Y logró ponerse en ventaja gracias a sus principales referentes en el ataque: Lionel Messi y Lautaro Martínez. Primero, el Toro tuvo un cabezazo tras un centro de la Pulga. Poco después, llegó el tanto. Giovani Lo Celso encontró dentro del área a la Pulga, quien asistió al delantero del Inter: puso el 1-0 con un remate cruzado.

Más adelante, Colombia empezó a ganar confianza, se adueñó del mediocampo (con Juan Cuadrado y Luis Díaz como principales banderas) y estuvo cerca de llegar al empate en algunas oportunidades: tuvieron un remate de Wilmar Barrios (que dio en el palo) y un cabezazo de Yerry Mina (pegó en el travesaño).

A su vez, la Albiceleste casi estira la ventaja: David Ospina llegó a desviar con lo justo un cabezazo de Nicolás González, en una de las chances más peligrosas del partido.

Colombia dominó en el inicio de la segunda mitad y llegó al empate a los 15 minutos: tras una gran asistencia de Edwin Cardona, Luis Díaz -una de las figuras del partido- la picó por encima de Martínez y anotó el 1-1 parcial.

Lionel Scaloni mandó a la cancha a Ángel Di María y la Albiceleste empezó a crear más situaciones. Y, a los 27, desperdició una chance increíble: Fideo superó a Ospina y, en vez de definir él, asistió a Lautaro: el Toro definió y Barrios se la sacó en la línea. Además, en los últimos minutos, el palo le negó el grito a Messi en una jugada.

Finalmente, todo se definió en los penales. Lionel Messi, Leandro Paredes y Lautaro Martínez anotaron para Argentina. Dibu Martínez fue el gran héroe: le tapó los remates a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. De esa manera, la Albiceleste se impuso por 3-2 desde los doce pasos y se metió en la gran final: definirá mano a mano contra Brasil, en el Maracaná, el sábado. Y el conjunto nacional sueña con conquistar el certamen continental después de 28 años de sequía.



¡ATAJÓ MARTÍNEZ! ¡ARGENTINA A LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA!



Emiliano Martínez le tapó el disparo a Edwin Cardona. ¡Argentina definirá con Brasil mano a mano por el título!

ARGENTINA COLOMBIA FESTEJOS





¡GOL DE ARGENTINA!



Lautaro Martínez anota el 3-2 parcial. Si ataja Martínez, Argentina será finalista.



GOL DE COLOMBIA



Miguel Borja anotó el 2-2 para Colombia.



¡GOL DE ARGENTINA!



Leandro Paredes pone el 2-1 para Argentina.



¡OTRA VEZ ATAJÓ MARTÍNEZ!



Le tapó el disparo a Yerry Mina.



DE PAUL LA TIRÓ AFUERA



El mediocampista de Argentina desperdició su remate: la tiró por encima del travesaño.



¡FALLÓ COLOMBIA! ¡ATAJÓ MARTÍNEZ!



Dibu le tapó el remate a Davinson Sánchez.



GOL DE ARGENTINA



Lionel Messi marcó el 1-1 en el inicio de la definición por penales.



GOL DE COLOMBIA



Cuadrado pone el 1-0 para Colombia en la tanda de penales.



Juan Guillermo Cuadrado abrirá la definición por penales



Colombia arranca pateando en la tanda desde los doce pasos.



Lionel Scaloni arengó a la Selección Argentina



"Quiero verlos positivos", expresó el entrenador de la Albiceleste antes de la definición.

ARGENTINA COLOMBIA ARENGA SCALONI PREVIA PENALES





¡FINAL DEL PARTIDO! ¡HAY DEFINICIÓN POR PENALES!



Argentina y Colombia igualaron por 1-1. Habrá tanda desde los doce pasos.



45m ST: Pezzella, amonestado en Argentina



El defensor vio la amarilla tras una infracción a Díaz para cortar un contraataque peligroso de Colombia.



42m ST: Barrios, amonestado en Colombia



El mediocampista vio la amarilla tras cometerle una infracción a Messi.



41m ST: Guido Rodríguez, amonestado en Argentina



El mediocampista vio la amarilla tras cometerle una infracción a Miguel Borja.



35m ST: ¡Se lo perdió Argentina!



Tras una asistencia de Di María, el palo le negó el gol a Lionel Messi.

ARGENTINA COLOMBIA REPES DEL PALO DE MESSI





32m ST: Argentina reclama un penal



Los futbolistas argentinos aseguraron que hubo agarrón de Davinson Sánchez a Nicolás Otamendi en el área.



31m ST: Otra llegada de Argentina



Leandro Paredes probó de media distancia: la pelota se desvió y terminó en un corner.



27m ST: ¡Argentina desperdició una situación increíble!



Di María superó a Ospina y, en vez de definir, él, asistió a Lautaro Martínez: Barrios la sacó en la línea.

ARGENTINA COLOMBIA SE PIERDE EL SEGUNDO LAUTARO MARTÍNEZ





26m ST: Montiel, amonestado en Argentina



El lateral vio la amarilla tras cometerle una infracción a Luis Díaz.



25m ST: Argentina intenta arrimarse al área



Ángel Di María encaró y remató desde la derecha: Ospina controló sin problemas.



21m ST: Otro cambio en Argentina



Ángel Di María entró en lugar de Nicolás González.



15m ST: ¡GOL DE COLOMBIA!



Tras una gran asistencia de Edwin Cardona, Luis Díaz, una de las grandes figuras del partido, la picó por encima de Emiliano Martínez y puso el 1-1.

ARGENTINA COLOMBIA GOL DÍAZ 1-1





El lateral de Colombia le cometió una dura infracción a la Pulga: no vio la amarilla. Poco después, le cometió otra falta y fue amonestado.



14m ST: Otro cambio en Colombia



Miguel Borja ingrsó en lugar de Duván Zapata.



10m ST: Otro cambio en la Selección Argentina



Leandro Paredes ingresó en lugar de Giovani Lo Celso.



9m ST: Fabra, amonestado en Colombia



El lateral le cometió una nueva infracción a la Pulga.



6m ST: Colombia, mejor en el segundo tiempo



El conjunto de Reinaldo Rueda domina la posesión del la pelota y pisa el área de Argentina.

ARGENTINA COLOMBIA LLEGA COLOMBIA PERO RESISTE LA DEFENSA ARGENTINA





3m ST: Planchazo de Fabra a Messi



El lateral colombiano pisó a la Pulga, quien tuvo que ser atentido por los médicos.

ARGENTINA COLOMBIA PLANCHAZO DE FABRA A MESSI





2m ST: Primera llegada de Colombia en el segundo tiempo



Luis Díaz probó desde la puerta del área. Emiliano Martínez controló sin problemas.



¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!



Argentina se impone por 1-0 a Colombia en Brasilia.



Colombia, con tres cambios al segundo tiempo



Frank Fabra, Edwin Cardona y Yimmi Chará entraron por William Tesillo, Gustavo Cuéllar y Rafael Santos Borré.



Argentina, con un cambio



Gonzalo Montiel ingresa en lugar de Nahuel Molina.



¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!



Argentina se impone por 1-0 y, por ahora, se metería en la final de la Copa América.



49m PT: De Paul probó de media distancia



El mediocampista remató desde afuera del área: la pelota se fue por el costado.



48m PT: Cuadrado, amonestado en Colombia



El mediocampista vio la amarilla tras cometerle una infracción a Nicolás Tagliafico.



43m PT: ¡Milagro en el área de Colombia!



Ospina desvió como pudo un cabezazo de Nicolás González. La pelota se fue al corner.

ARGENTINA COLOMBIA CABEZAZO NICO GONZÁLEZ





36m PT: ¡Colombia, cerca del empate!



Un cabezazo de Yerry Mina dio en el travesaño. Argentina gana por 1-0.

ARGENTINA COLOMBIA PALO Y TRAVESAÑO DE COLOMBIA





36m PT: ¡Se salvó Argentina!



Un remate de Wilmar Barrios se desvió en Lo Celso y dio en el palo.



27m PT: Otra chance para Colombia



Un tiro libre de Juan Cuadrado pasó por encima del travesaño. Argentina continúa ganando por 1-0.



24m PT: Atienden a Nicolás González y Guido Rodríguez



Los futbolistas argentinos chocaron cabezas en un corner de Colombia. El cuerpo médico ingresó al campo para atenderlos.

ARGENTINA COLOMBIA CABEZAZO ENTRE GONZÁLEZ Y RODRÍGUEZ





20m PT: Lo Celso, el primer amonestado en la Selección Argentina



El mediocampista vio la amarilla tras cometerle una infracción a Wilmar Barrios.



18m PT: Colombia presiona arriba



El conjunto colombiano y la Selección Argentina se disputan la posesión de la pelota.



9m PT: Atienden a Emiliano Martínez



Duván Zapata le dio un topetazo al arquero de la Selección Argentina.





ARGENTINA COLOMBIA ZAPATA CHOCA A MARTÍNEZ





7m PT: Emiliano Martínez salva a la Selección Argentina



El arquero le tapó un remate a Juan Cuadrado.

ARGENTINA COLOMBIA CUADRADO SACA MARTÍNEZ





6m PT: ¡GOOOOOL DE ARGENTINA!



Lautaro Martínez definió cruzado tras una asistencia de Messi. El equipo de Lionel Scaloni pasa al frente y sueña con la final.

ARGENTINA COLOMBIA GOL LAUTARO MARTÍNEZ 1-0





3m PT: ¡La Selección Argentina tuvo el primero!



Gran jugada individual de Lionel Messi: se sacó de encima a algunos futbolistas colombianos y le envió un centro a Lautaro Martínez. El cabezazo del Toro pasó cerca del palo.

ARGENTINA COLOMBIA CABEZAZO CERCA DE ARGENTINA





¡COMENZÓ EL PARTIDO!



La Selección Argentina y Colombia ya se enfrentan en Brasilia, por un lugar en la final de la Copa América.



Suena el himno argentino en el Mané Garrincha



Los futbolistas de la Selección Argentina cantaron con emoción las estrofas del himno nacional.

ARGENTINA COLOMBIA HIMNO NACIONAL ARGENTINO





¡La Selección Argentina y Colombia, a la cancha!



Los futbolistas ya están en el césped del Mané Garrincha. ¡Se viene el duelo de semifinales!



¡Los futbolistas, al vestuario!



Cada vez falta menos para el inicio del duelo entre la Selección Argentina y Colombia por la semifinal de la Copa América.



Messi prueba con tiros libres



La Pulga ensaya en la entrada en calor, antes del duelo con Colombia por las semifinales de la Copa América.

ARGENTINA COLOMBIA TIROS LIBRES MESSI





Marchesín, Cuti Romero, Nicolás Domínguez, Julián Alvarez y Joaquín Correa no serán suplentes en el duelo contra Colombia.





Los jugadores de la Selección Argentina que ya le marcaron a Colombia



Lionel Messi: 3 goles

Sergio Agüero: 1 gol

Ángel Di María: 1 gol

Cristian Romero: 1 gol

Leandro Paredes: 1 gol



La Selección Argentina, al campo de juego



Los futbolistas del conjunto nacional hacen los movimientos precompetitivos en el césped del Mané Garrincha.

ARGENTINA COLOMBIA ENTRADA EN CALOR MESSI





Emiliano Martínez ya hace la entrada en calor



El arquero de la Selección Argentina se mueve en el césped del Mané Garrincha de Brasilia.

Diálogo entre Tapia y Domínguez en el Mané Garrincha



El presidente de la AFA y su par de la Conmebol dialogaron en el césped del estadio de Brasilia.



Así luce el Mané Garrincha



La Selección Argentina y Colmbia se enfrentan desde las 22, por un lugar en la final de la Copa América.



El vestuario de la Selección Argentina en el Mané Garrincha



La Albiceleste se medirá con Colombia, mano a mano por un lugar en la final de la Copa América.

20.34: La Selección Argentina ya está en el Mané Garrincha



Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro "Papu" Gómez, los primeros futbolistas en salir al campo de juego, para el reconocimiento.

20.13: La Selección Argentina dejó la concentración



El conjunto nacional ya partió rumbo al estadio Mané Garrincha de Brasilia, donde se enfrentarán a Colombia.

20.05: Colombia, rumbo al Mané Garrincha



E plantel de Reinaldo Rueda ya se dirige hacia el estadio, para enfrentar a la Selección Argentina por la semifinal de la Copa América.



El historial de la Selección Argentina vs. Colombia



Se enfrentaron en 38 partidos.

La Selección Argentina ganó en 19 ocasiones.

Colombia ganó en nueve oportunidades.

Empataron diez veces.



El último enfrentamiento entre la Selección Argentina y Colombia



Ocurrió el pasado 8 de junio, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Aquella noche, en Barranquilla, el encuentro terminó 2-2. La Selección Argentina había arrancado ganado por 2-0, gracias a los tantos de Cristian Romero y Leandro Paredes, pero Colombia se repuso y logró empatar el partido con un gol de Luis Muriel y otro de Miguel Borja en el tiempo de descuento.





Scaloni palpitó el partido de la Selección Argentina vs. Colombia, por la Copa América



El DT brindó una conferencia de prensa al llegar a Brasilia y aseguró que "queremos ganar y llegar a la final. Es evidente el hambre de estos jugadores. Ellos están concentrados, todos tenemos una ilusión bárbara". También sostuvo: "Esperemos mañana no llegar a los penales. Si eso pasa, ojalá que las cosas salgan bien para nosotros". Además, si bien no confirmó el equipo, aseguró que "no va a variar de lo que venimos planeando" y que "Cuti Romero sigue evolucionando, pero es difícil que juegue. Seguramente lo haga Germán (Pezzella)".







El recorrido de la Selección de Colombia hasta la semifinal de la Copa América 2021



El equipo de Reinaldo Rueda debutó en el certamen el 13 de junio, con un triunfo por 1-0 ante Ecuador. En el segundo encuentro de la fase de grupos, que lo jugó cuatro días más tarde, igualó 0-0 con Venezuela. La primera derrota llegó el 20 de junio, ante Perú, y fue por 2-1. Por el mismo resultado cayó ante Brasil, en la última fecha de la fase de grupos. El sábado pasado, Colombia igualó 0-0 ante Uruguay, en los cuartos de final, y logró acceder a la semifinal de la Copa América tras derrotarlo por 4-2 en los penales.





El recorrido de la Selección Argentina hasta la semifinal de la Copa América 2021



El conjunto de Lionel Scaloni debutó en el certamen el 14 de junio, con la igualdad 1-1 ante Chile. En el segundo encuentro de la fase de grupos, que lo jugó cuatro días más tarde, derrotó 1-0 a Uruguay. El mismo resultado consiguió ante Paraguay, el 21 de junio, y se aseguró la clasificación a la siguiente instancia. La primera etapa la cerró el 28 de junio, con la goleada por 4-1 a Bolivia. El sábado pasado, la Selección Argentina derrotó 3-0 a Ecuador en los cuartos de final y se clasificó a la semifinal de la Copa América.