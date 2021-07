Desde Google confirman que graban y escuchan a sus usuarios a través del asistente

El secreto a voces de que Google grababa conversaciones de sus usuarios se confirmó. Resulta que a través del medio India Today la empresa admitió que en algunas ocasiones graba y escucha breves conversaciones a través del Asistente virtual.

De acuerdo con el medio, los representantes de Google dijeron al Comité Parlamentario Permanente de Tecnología de la Información de ese país que sus empleados escuchan algunas grabaciones de los usuarios con el Asistente de Google.

Lo anterior confirma por primera vez lo que antes era un cuento a voces, es decir, que la compañía tecnológica escucha parte de las conversaciones de sus usuarios sin necesidad de que el usuario active al Asistente con la palabra “Ok Google”.



Fuentes del medio señalaron que a pregunta expresa del diputado de BJP, Nishikant Dubey, el equipo de Google admitió que a veces el Asistente de Google graba audios en un teléfono inteligente o bocina inteligente, incluso cuando un usuario no ha activado la Inteligencia Artificial (IA).

En defensa, el equipo de Google dijo al parlamento indio que no escucha información sensible y que la compañía solo ha grabado y escuchado conversaciones generales, sin embargo, no detallaron cómo hacen la distinción entre una y otra.

Por otro lado, se recordó que los usuarios siempre tienen disponible la opción de revisar su actividad de audio y usar la opción de eliminar cualquier conversación que el Asistente de Google tenga guardado, ya sea accidental o deliberadamente.

Según los miembros del panel, las grabaciones representan una proporción minúscula de conversaciones que tiene el Asistente de Google con los usuarios y que son escuchadas solamente con fines de mejoramiento del sistema.

Las grabaciones se usan para que “los expertos en idiomas puedan escuchar y transcribir datos de audio del Asistente de Google para ayudar a mejorar la tecnología del habla en diferentes idiomas”.

Fuente: Rosario3