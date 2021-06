Conocé las fechas de la Liga Profesional, Boca y River se enfrentarán en la fecha 14

L

uego de más de un año de espera, el fútbol argentino vuelve a tener un torneo de liga de todos contra todos como era habitual y en este caso se dará un certamen de 25 jornadas, sin fecha de clásicos ni descensos, entre los meses de julio y diciembre, para acomodar el calendario de cara a 2022.

Con presencia de varios dirigentes, entre los que se destacó Marcelo Tinelli, se revelaron todas las jornadas en las que se llevará a cabo el certamen, con la presentación del Superclásico como el primer partido sorteador. El mismo se disputará en el Monumental, el 3 de octubre, y por la Fecha 14 del certamen.



Los otros clásicos también fueron definidos y quedaron de esta manera: Independiente - Racing (Fecha 5), Newell's - Rosario Central (Fecha 7), Lanús - Banfield (Fecha 16), Huracán - San Lorenzo (Fecha 18), Gimnasia - Estudiantes (Fecha 24) y Unión - Colón (Fecha 25).

El certamn tiene sus fechas definidas y habrá cinco jornadas entre semana para poder cumplir con el calendario, que podrían sufrir cambiso si avanzan equipos argentinos a instancias finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El torneo comenzará el fin de semana del 18 de julio y terminará por el 12 de diciembre.

Así se juega la Fecha 1 de la Liga Profesional de Fútbol.

Unión vs. Boca

Central Córdoba vs. Banfield

Arsenal vs. San Lorenzo

Newell's vs. Talleres

Independiente vs. Argentinos Jrs.

Sarmiento vs. Estudiantes

Aldosivi vs. Patronato

Gimnasia vs. Platense

Vélez vs. Racing

Godoy Cruz vs. Rosario Central

Huracán vs Defensa y Justicia

Lanús vs Atlético Tucumán

River vs. Colón

Fuente: FiloNews