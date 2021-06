Padrón actualizado de Tarjeta Alimentar: ¿Cómo consultar si cobro el beneficio con DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) y el Ministerio de Desarrollo Social iniciarán el próximo viernes 18 de junio con la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre.



Sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 2021) ni bono de 15000 pesos, el beneficio forma parte de los recursos destinados a afrontar los efectos de la pandemia de Covid 19, que incluyó la ampliación del padrón con nuevos ingresos.

"Muchos de esos recursos hoy están volcados a los 4 millones de ampliación de titulares de la tarjeta Alimentar y el aumento del 50% de su monto, la ampliación de la AUH en un millón de personas; y estamos llegando al millón de becas Progresar", destacó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En tanto, avanza el calendario de pago de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE).

¿Cuándo se carga la Tarjeta Alimentar en junio?

La recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar de junio iniciará el próximo viernes 18 para quienes cuenten con el plástico.

¿Cuándo depositan el dinero de la Tarjeta Alimentar para quienes no tengan el plástico?

Con el feriado del lunes 21 de junio por el día de Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, Anses y el Ministerio de Desarrollo Social aun no confirmaron si afectará el calendario de cobro para Tarjeta Alimentar, por lo que hasta el momento las personas que no cuenten con el plástico, tendrán el dinero depositado según la terminación de DNI.



Tarjeta Alimentar de junio 2021: Con tres montos, cuánto cobro

Familias que cobren la AUH con un hijo de hasta 14 años inclusive: cobran $ 6.000 por mes.

Familias que cobren la AUH con dos hijos de hasta 14 años inclusive: $ 9.000 por mes.

Familias que cobren la AUH con tres hijos o más, de hasta 14 años inclusive: $ 12.000 por mes.

Familias con siete hijos que reciben una Pensión No Contributiva (PNC): $ 12.000 por mes.

Embarazadas que cobren la AUE: $ 6.000 por mes.

Personas con discapacidad que cobren la AUH, sin importar edad de los hijos: 6 mil, 9 mil o 12 mil pesos según tengan uno, dos, o desde tres hijos.



Cómo consultar el padrón de la Tarjeta Alimentar

A través de la web oficial del programa se puede consultar con el DNI si hay a disposición una tarjeta para el retiro y dónde efectuarlo.



Ingresar a tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar

Fuente: BAENegocios