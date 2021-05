Entrá a la nota y conocé los policiales que se dieron en las últimas hs en nuestra ciudad

LADRÓN DETENIDO

Efectivos policiales divisaron a un sujeto en actitud sospechosa

salir desde una vivienda emplazada en calle Belgrano, al darle la

voz de alto hizo caso omiso emprendiendo la huida.

Rápidamente, personal policial le dio alcance en intersección de

calles Constitución y Belgrano. Se lo identificó y tras un chequeo

se efectuó el secuestro de una billetera con documentación varia,

dinero en efectivo y una mochila conteniendo en su interior varios

elementos entre ellos

notebooks, Tablet. Se

procedió a la

detención del

mencionado siendo

trasladado junto a lo

incautado a sede

policial a los fines

pertinentes.

Labor realizada por

personal de la

Comisaría No 1 y en colaboración Agencia Investigación Criminal

Operativa Rafaela.-



ESCLARECIMIENTO DE ILÍCITO



En el día de ayer, personal policial de la Subcomisaria No 4 de

Esusebia junto a sus pares de Seguridad Rural Los Pumas

delegación Sunchales, en relación a un ilícito ocurrido día atrás

en la localidad de Colonia Bicha, procedió a realizar una requisa

domiciliaria en una vivienda

situada en Eusebia.

En el lugar se halló en el

patio varios cajones de

abejas vacíos presentando

signos de adulteración,

guardando relación con el hecho en investigación. Se procedió al formal secuestro de los

mismos siendo trasladados a sede policial a los fines pertinentes.

MOTOCICLETA SECUESTRADA



En la noche de ayer, momentos en que efectivos policiales del

Comando Radioeléctrico con asiento en la ciudad de

Frontera se encontraban realizando operativo de saturación en

distintos sectores de la ciudad, al hacer paso por calle 80 en zona

de los eucaliptus divisaron a un individuo llevando a la rastra una

motocicleta. Al notar la presencia policial el sujeto arrojó el

birrodado y se dio a la fuga, perdiéndolo de vista. Se procedió al

formal secuestro del motovehículo marca Corven Triax siendo

trasladado a sede policial de la Comisaría No 6 en averiguación

de su real procedencia.



ACCIDENTES DE TRÁNSITO



En la víspera ocurrió un siniestro vial en intersección de Ruta

Nacional No 34 y Av. E. Salva de la ciudad de Rafaela. Fueron

partícipes una motocicleta Motomel C150 conducida por un

hombre de 43 años y un automóvil Renault Fluence al mando de

un hombre de 62 años. Como consecuencia del suceso el

conductor del vehículo de menor porte resultó con lesiones

graves.

Asistieron al lugar del hecho personal del servicio de emergencias

107 y de la Comisaría No 13 de Rafaela.-

En la noche de ayer tuvo lugar un accidente de tránsito en el

cruce de Bv. Hipólito Irigoyen y Remedios de Escalada. Fue única parte una bicicleta al mando de un hombre de 45 años, quien

resultó con lesiones graves.

Acudieron al lugar personal del servicio de emergencias 107 y de

la Comisaría No 1 de Rafaela.-



CONTROLES POLICIALES



Durante la noche del día viernes y madrugada del sábado en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron

patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 26 actas

de infracción a lo establecido legalmente en la ciudad de Rafaela,

2 en Bella Italia y 1 en Humberto Primo.

