Centro de Monitoreo: un lugar cada vez más concurrido por referentes barriales

Vecinalistas recorrieron el Centro de Monitoreo junto al secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit y al director de la Guardia Urbana, Gabriel Fernández, para conocer las diferentes acciones de prevención que se llevan a cabo a partir de la utilización de los nuevos equipamientos y de mayor tecnología. Luego, mantuvieron un encuentro en el que también participó personal policial de la Unidad Regional V para dialogar y conocer las inquietudes de los vecinos y vecinas de la ciudad.

En estas reuniones semanales que se vienen llevando adelante, no solamente participan referentes barriales sino también instituciones. En este caso estuvieron representantes del 30 de Octubre, Alberdi, Villa Podio, Fátima y 2 de Abril.

En referencia a lo hablado, María Magdalena Passini de Frobelli, del barrio 30 de octubre, comentó: “El Centro de Monitoreo sorprende, las cámaras obtienen imágenes muy claras. Nos explicaron cómo trabajan conjuntamente y es un ejemplo porque todos juntos pueden abordar situaciones complejas con mayor rapidez y efectividad”.

Además agregó: “Valoramos mucho como están trabajando la GUR y la Policía porque los vemos patrullando el barrio constantemente. Algo que nos recalcaron es que el vecino tiene que cuidarse, ser cuidadoso porque de esa manera también se evita el delito. Lo charlado, nosotros se lo transmitimos a nuestra comisión”.

Por su parte, Patricia Chicco, representante del barrio Alberdi, continuó: “La coordinación entre el Centro de Monitoreo y el 911 es un punto a destacar. Lo conocí en esta oportunidad y me sorprendió. Fuimos informados de los lugares dónde van a seguir colocándose cámaras y me parece positivo este tipo de encuentro ya que no da la oportunidad de trasladar la inquietudes que vemos en la calle”.