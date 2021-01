🔷 Más de mil proyectos de vida se transformaron con el Seguila!

“La educación es transformadora de los proyectos de vida. El Seguila! está muy focalizado en aquellos jóvenes que no terminaron la escuela secundaria por una infinidad de razones que la vida va poniendo en el camino”, reflexionó el intendente Luis Castellano en el encuentro con los egresados y egresadas del programa educativo del municipio.



El mismo se llevó a cabo en el Parque de los Eucaliptos con la presencia de la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; y su coordinadora, Doris Chacón, bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.



“Ya van tres años que tenemos en marcha el programa y acompañó a más de 1.000 chicos y chicas. Muchos con familia, otros no, algunos que están trabajando, otros no. Pero se les abre una alternativa diferente a su proyecto de vida”, relató el mandatario local.



Además, destacó el testimonio de los participantes, “cómo a través del esfuerzo de estudiar en algún momento a lo que la regla general dice que deberían haberlo hecho, también tiene una expectativa distinta. Esto es transformador”.





Inversión en educación

La pandemia iniciada en el año 2020 “nos ha puesto en una situación compleja pero, a su vez, demostró esa flexibilidad que tiene nuestro equipo de Educación y esa apertura mental que le dio la posibilidad al programa de continuar”, señaló Castellano.



A pesar del contexto adverso “el municipio invirtió casi 100 millones de pesos de los cuales hay una parte importante que se destinó al Fondo de Asistencia Educativa para seguir acompañando las necesidades de las escuelas para realizar los cambios al momento de volver a la presencialidad con los protocolos”.





Otro importante monto se dirigió “a estos programas como Seguila!, Inclusión Educativa, Seguila Igual, el programa de Becas, para que los chicos puedan estudiar y ayudarlos en la conectividad en los casos en que no podían conectarse para continuar con los estudios. Todo eso es lo que hicimos acompañando un año muy difícil en el aspecto escolar”.





El valor del equipo humano

Por su parte, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, evaluó: “Este fue un año muy especial porque todo lo que veníamos haciendo se vio alterado por la pandemia, por el aislamiento y tuvimos que reinventarnos”.



“Siempre quedaba la duda de saber si íbamos a poder dar este acompañamiento presencial y la cercanía que era lo más valioso que tenía el programa. Con el esfuerzo del equipo desde el primer día, logramos que sea posible. Hubo un compromiso muy fuerte de parte de los profesores que buscaron todas las maneras de acercarse a los alumnos, las diferentes estrategias para explicarles con llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de WhatsApp, videos tutoriales”, remarcó.



En este sentido observó que “fue una adaptación permanente pero se pudo, el Seguila! siguió constante todo el año. Por eso no queríamos dejar pasar el encuentro, ahora que la ciudad lo permite y bajo protocolo, para poder vernos las caras y compartir este momento importante para los chicos”.



Por último, manifestó que el objetivo fue “compartir la alegría del esfuerzo, de estar al lado de ellos y de poner todo desde el Estado local para que pudieran seguir con su proceso de vida, con un estudio superior, conseguir una mejora en el trabajo, sentir el orgullo de saldar esa deuda pendiente”.





Soñar un futuro posible

Una de las egresadas fue Carolina Zamora quien compartió su experiencia: “Para mí es muy importante porque hace 16 años que terminé la secundaria. Había quedado embarazada y por la necesidad de trabajar y atender a mi hija, abandoné el estudio”.



“Siempre tuve la intención de retomar pero se complica cuando uno ya es más grande. Me enteré de este acompañamiento, me anoté y tuve profesoras que me ayudaron mucho. Al haber pasado varios años, la forma de estudiar y los contenidos ya no son los mismos. El último trayecto lo tuvimos que hacer de forma virtual por la pandemia”, contó.



Por último dijo que está “agradecida porque después de tanto tiempo pude terminar y hoy tengo mi título que me abre muchas puertas, que por ahí se cierran a la hora de buscar un trabajo y no tenerlo”.



Jonathan Viglia es otro de los jóvenes que pudo finalizar el trayecto de la educación secundaria y comentó que para él significa “un logro muy importante. A veces pasan situaciones que impiden rendir, como el trabajo o la familia. Cuando me dieron esta oportunidad ni lo pensé. Tenía tres materias y las saqué atodas. Estoy muy contento”.



También expresó que tiene proyectos para continuar: “Me gustaría seguir con una carrera. Es cuestión de un esfuerzo para lograr tener un futuro mejor. A todos los que estén interesados yo les diría que aprovechen, que no es fácil y a la vez sí. Vos elegís tus horarios, tu comodidad y cómo estudiar”.





Números que hablan

El Seguila! desde que dio inicio, en el 2018, es coordinado por la profesora Doris Chacón y cuenta con un equipo de 4 tutores y 28 docentes. Años anteriores, las clases eran presenciales y tenían lugar en el Archivo Histórico Municipal y en la Biblioteca Pública "Lermo Balbi". Durante este 2020, al igual que el resto de los programas socioeducativos del Departamento de Inclusión, debió reinventar sus modos de trabajo para llegar a quienes más lo necesitan.



Así fue que, en un año atravesado por el Covid-19, fue clave “la flexibilidad que tenemos. Nos adaptamos a la realidad y al tiempo de cada estudiante. Ese esfuerzo debió duplicarse en cuarentena. Para eso implementamos clases virtuales teniendo en cuenta los recursos tecnológicos con los que cada estudiante contaba", explicó su Coordinadora.



Gracias a esta flexibilidad, el equipo acompañó a 238 estudiantes en la preparación de sus materias y ayudó a que 85 rafaelinos y rafaelinas culminaran sus estudios secundarios, 61 de ellos en pandemia.



Este grupo se suma a las 307 personas que se prepararon durante el primer año, de las cuales se recibieron 72 y a los 476 estudiantes que se acompañó durante el 2019, con un número de egresadas y egresados que asciende a 133.



Los números finales son contundentes: En sus tres años, el programa acompañó a 1.021 estudiantes, logrando que 290 obtuvieran su título secundario.





Nueva etapa

A partir del 18 de enero y de cara a los exámenes de febrero y marzo, el Seguila iniciará una nueva etapa de acompañamientos con modalidades especiales. La planificación de las mismas se llevó a cabo teniendo en cuenta lo aprendido de la experiencia del 2020, así como las medidas de protección de la salud vigentes.



El equipo acompañará a 50 estudiantes de tres maneras: Virtual (por whatsaap, zoom o meet) en horarios flexibles, presencial en el Archivo Histórico y la Biblioteca municipal con horarios fijos, respetando protocolos de higiene y distanciamiento social, y clases mixtas combinando la presencialidad y la virtualidad atendiendo las particularidades del estudiante.