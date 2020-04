🔷 Servicios municipales por el feriado del Día del Trabajador

Con motivo de celebrarse el 1 de Mayo el feriado por el Día del Trabajador y la Trabajadora, la Municipalidad de Rafaela presta servicios diferenciados.

La línea gratuita del 147 "Rafaela Responde”, el viernes 1 de mayo funcionará con contestador automático. A partir del ingreso a sus puestos, los agentes verifican las grabaciones, toman los datos y derivan cada caso al área correspondiente de manera inmediata.

El Eco Punto (ex Estación de Residuos Clasificados) permanecerá cerrado. Por consiguiente, se prohíbe arrojar residuos fuera del establecimiento. Aquel que lo haga será doblemente multado: por violar la cuarentena y por faltar a la higiene urbana.

El Complejo Ambiental de Rafaela estará abierto de lunes a sábado de 7:00 a 13:00, a excepción del viernes 1 de mayo que tendrá sus puertas cerradas. Se recomienda a todos los transportistas de empresas y grandes generadores habilitados a trabajos, asistir con barbijos y guantes de látex y respetar las normas del personal encargado.

En lo que respecta al servicio de recolección domiciliaria, el miércoles 29 se sacarán los residuos no recuperables, como se hace habitualmente. El jueves 30 no habrá recolección, para retomarse de nuevo el viernes 1 de mayo, con los residuos no recuperables. Se solicita a la ciudadanía continuar con la separación de residuos.

En lo que respecta a la recolección de patio, el domingo 3 de mayo es el turno del sector 1, que comprende los barrios 30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pablo Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande.

El Cementerio Municipal continuará cerrado por la emergencia sanitaria. No obstante, habrá guardias mínimas por sepelios de 8:00 a 11:00 y 15:00 a 18:00.

Los Minibuses seguirán sin funcionar, tal como se dispuso por decreto municipal. Lo mismo ocurrirá con la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).