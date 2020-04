🔷 Desde el lunes, dos nuevas Brigadas se sumarán a las tareas de fumigación en todos los barrios

Desde el día lunes, se sumarán dos nuevas Brigadas Sanitarias para reforzar la fumigación espacial en todos los barrios de Rafaela. Estos equipos son enviados por el Ministerio de Salud de la Nación para continuar trabajando en la prevención del dengue.

Las tareas se desarrollarán diariamente desde las 5 hasta las 9 por la mañana, mientras que por la tarde se harán de 17 a 20.

Ante la presencia de este equipo, se recomienda a la ciudadanía abrir puertas y ventanas de las casas ya que el insecticida no es tóxico, por lo tanto, no afecta a personas, animales ni plantas. Cabe aclarar que, con esta intervención, se logra matar al mosquito adulto pero no a los reservorios.

Además, la Municipalidad de Rafaela a través de la Dirección de Zoonosis, continúa realizando las fumigaciones en los domicilios particulares donde se registran casos de dengue positivos.

En este sentido, es importante aclarar que es el hospital local o el sanatorio privado donde se atendió el paciente, quien se ocupa de informar para que se lleven a cabo las tareas pertinentes. Asimismo, se toman los pedidos solicitados al número 147 Rafaela Responde del municipio.

Hacé tu parte

El mosquito transmisor del dengue se cría en los hogares y en agua de los recipientes. Por este motivo, es fundamental la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas para realizar la descacharrización de los patios, de manera tal de eliminar cualquier elemento donde se pueda almacenar agua. Los residuos se pueden disponer junto con los de patio que serán recolectados siguiendo el cronograma habitual.

También se deben mantener limpios y desmalezados los patios, terrazas y terrenos baldíos; destapar los desagües de los techos y tapar tanques y depósitos de agua.

Otras de las recomendaciones es colocar boca abajo baldes y recipientes que puedan almacenar agua, mantener limpias las piletas de natación fuera de la temporada (con cloro o vacías) y cambiar el agua de bebederos de animales y floreros de forma frecuente.

Prevención de picaduras

Para prevenir las picaduras es importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelente sobre la piel expuesta y sobre la ropa, con aplicaciones cada tres horas.

Es aconsejable usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Además, se pueden usar repelentes ambientales como tabletas y espirales.