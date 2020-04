🔷 Desde este miércoles, el uso de barbijos será obligatorio

En el marco de la Emergencia Sanitaria en materia de salud dictaminada en nuestra ciudad en consonancia con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio determinado por el Gobierno Nacional, desde este miércoles 15 de abril, será obligatorio el uso de barbijos “no quirúrgicos, tapabocas y máscara protectoras con carácter preventivo y social” según establece el Decreto Nº 50.523 firmado por el intendente Luis Castellano.

En Rafaela, la medida se suma a otras que persiguen como finalidad la disminución de los riesgos de contagio.

Todas tendrán alta efectividad siempre que cada vecino o vecina asuma la responsabilidad social que le corresponda en este momento tan delicado para nuestra comunidad.

En el caso del uso obligatorio de los barbijos, el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Martín Racca, manifestó que “apunta a disminuir los riesgos de contagio”.

Para dar una idea sobre la importancia de su uso, Racca explicó con un ejemplo: “Puede haber un paciente infectado usando un barbijo y una persona sana. En ese caso, protege parcialmente al sano pero no evita el contagio sino que lo disminuye. Ahora, si ambas personas usan el barbijo disminuye aún más la posibilidad de contagio”.

“El objetivo es disminuir la transmisión del virus porque, cuando haya circulación viral, no podremos saber quién estará enfermo y quién no ya que una persona asintomática -que no manifiesta síntomas de la enfermedad- puede transmitirla”, explicó.

Con respecto a la circulación viral, el funcionario comentó que aún “no está presente en Rafaela pero va a estar, la vamos a tener. Lo que no podemos asegurar es cuándo”.

Responsabilidad Social

El Municipio recuerda que quedarse en casa es el método fundamental para combatir el Coronavirus. Es una responsabilidad social que todos debemos asumir para evitar la propagación del COVID-19.

Mientras tanto, se trabaja en la organización y disposición de distintas intervenciones que permitan responder a las necesidades de los rafaelinos y las rafaelinas, especialmente los sectores más vulnerables, en esta coyuntura. Esas acciones responden a un trabajo coordinado con equipos de prevención, fuerzas de seguridad e instituciones de la ciudad.