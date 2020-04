🔷 Concejales radicales quieren que el uso de tapabocas sea obligatorio

En una reunión virtual mantenida esta mañana por los concejales Destéfanis, Sagardoy, Bottero y Viotti, decidieron apoyar esta medida, lo cual ya ha sido implementada de manera obligatoria en distintas provincias del país como Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También distintas localidades del país han optado por este camino.

En la provincia de Santa Fe todavía no es obligatorio su uso, pero los radicales consideran que es una decisión importante para evitar un contagio masivo.

Los ediles sostuvieron que “desde el Estado debemos tomar todas las medidas posibles para proteger la salud de nuestros vecinos, y la gran mayoría de los especialistas sostienen que es importante la protección de nariz, boca y mentón, por lo que estamos totalmente de acuerdo en avanzar en esta disposición de manera obligatoria y con la aplicación de sanciones para quienes no la cumplan”.

El barbijo o tapaboca sirve principalmente para que quien está enfermo (muchos pueden estarlo y no saberlo por no tener síntomas) no contagie a los demás.

El bloque de concejales radicales comunicará su decisión y apoyo a esta medida al intendente Castellano, quien en estas horas también se encuentra discutiendo esta posibilidad junto a su equipo de gobierno.