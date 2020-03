🔷 Santa Fe: Hay 18 casos en estudio y uno confirmado por coronavirus

Del total, cinco corresponden al departamento La Capital. Insistieron en consultar al 0 800 555 6549 y "no abarrotar" los centros de salud

El gobierno provincial informó este martes por la mañana que en Santa Fe se registraron 41 casos sospechosos de nuevos coronavirus (Covid-19), de los cuales 23 fueron descartados. Se encuentran 18 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis: cuatro personas de la ciudad de Santa Fe, una persona de Recreo, 12 de Rosario, una de Venado Tuerto. Más una persona que dio positivo de coronavirus, que se trata de un joven de 28 que vino de Inglaterra en Rosario.

"En la provincia de Santa Fe toda aquella persona que haya regresado de viaje para nosotros es alguien que debe controlarse. Todos los que llegaron de viaje, de donde hayan regresado. Todos", dijo el gobernador Omar Perotti que recordó el 0 800 555 6549 que está habilitado las 24 horas. "Es fundamental que no esperen nuestra comunicación, que se está haciendo, sino que también anticipen ellos su comunicación al 0800. Es conveniente que se acerquen al llamado antes de agolparse en un centro de salud. Es importante que tengamos esta actitud,o que consulten a su médico telefónicamente. Cualquier instancia de no acercarse masivamente a los centros de salud es fundamental en esta etapa. En el 0800 los que atienden son personal entrenado que deriva de acuerdo a la información recibida, a médicos e infectólogos que son los que van a conversar con ellos", agregó.







Asimismo Perotti detalló que desde el 1 de marzo, contabilizaron una entrada de más de 12 personas a la provincia que llegaron desde el exterior. Los datos se tomaron con los ingresos de los aeropuertos de Ezeiza, Rosario y quienes viajaron de manera terrestre. "Todo aquel que volvió de viaje por Brasil, por Panamá, por Lima, por donde sea, todos tienen que estar sujetos a estas normas que estamos planteando, no hay excepción. Frente a eso la comunicación de cada uno de ellos es clave. No hay que ocultar esta situación es fundamental, más allá de que tengan síntomas o no en este momento", observó el gobernador.

Sobre la cantidad de denuncias recibidas por personas que no cumplen la cuarentena, Perotti dijo que aunque no tienen datos específico aún, se suman los registros de fiscalías, comisarías, juzgados comunitarios y el Poder Judicial. "Nuestras fuerzas tienen la orden de acatar inmediatamente el pedido de fiscales para asistir a los domicilios en denuncia para que la cuarentena se cumpla en las condiciones establecidas. Esto es importante, necesario porque allí está el verdadero problema que podemos llegar a tener".

"La principal vacuna es el agua, el jabón y nuestra conducta", expresó Perotti. "No compartamos el mate, no generemos los saludos tradicionales, mantengamos las distancias sociales y cumplamos la cuarentena a rajatabla. Esto es esencial para evitar una propagación masiva", indicó.

Fuente: UNO Santa Fe