🚩¿Arrepentida? Nicole Neumann le tiró un palito a Fabián Cubero por la cautelar que ambos tienen para no mostrar a sus hijasv

Nicole Neumann volvió de sus vacaciones en los Estados Unidos con sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5), de su relación con Fabián “Poroto” Cubero.

La modelo pasó unos días en Miami y luego en los parques de Disney, pero su queja fue por la cautelar que tanto ella como el ex futbolista se impusieron para no mostrar a las menores de edad en las redes.

Entonces, en su regreso como panelista a “Nosotros a la Mañana”, El Trece, la modelo afirmó que era “insoportable” tapar todo el tiempo la cara de las pequeñas para poder compartir las imágenes.

"No había que blurear a Mickey, ¿no?", le preguntó Ariel Wolman, un colega del ciclo, y la rubia respondió con hastío: "No, Mickey por ahora no me puso ninguna cautelar. Qué insoportable! Es un laburazo (taparles las caras). De pronto no me daba cuenta y grababa historias espontáneas, las subía y las tenía que borrar. Pero, sí, esas son Indiana, Allegra y Sienna".

"Ellas saben por qué es todo. Lo entienden. A veces me dicen 'mamá, acá se ve la cara de tal o ahí se me ve. Si no le vas a tener que pagar'. Me ayudan… Yo nunca publiqué las caras de mis hijas, siempre las saqué tapadas", reveló la modelo.

Fuente: primicia ya