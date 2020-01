🚩Sofía Jujuy rompió el silencio y contó intimidades de su relación con Del Potro

Sofía Jujuy debutó como conductora de “Modo noche”, en la pantalla de América junto a Agustín Neglia. La modelo venía alejada de los medios y no daba notas desde que comenzó su relación con el tenista Juan Martín del Potro hasta ahora.

Ella señaló que eso fue una coincidencia, se evocó a acompañarlo. Además reveló que se alejó para resguardar su intimidad, ya que el deportista cuida mucho ese aspecto.

Ver esta publicación en Instagram Momentos mágicos! 膽聼聮聵â聺聞膹¸聫â聵聝膹¸聫 Una publicación compartida por Juan Martin del Potro (@delpotrojuan) el 21 de Jul de 2019 a las 8:51 PDT

“Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo, fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Es algo que fui entendiendo a su lado. Resguardarme fue un acto de prudencia y de respeto. Él es una persona reservada, cuida mucho su intimidad. Es una decisión de él que entiendo y me encanta. El mundo de los medios, a su vez, es mi trabajo. Yo entro, juego y me voy. Mi vida privada pasa por otro lado y es sagrada para mí. El vínculo con mis hermanas, con mis amigas, lo que pasa en mi familia, con mi pareja, es parte de mi intimidad y soy yo la que decide qué compartir, cuándo y hasta dónde”, dijo a la revista Hola!.

La modelo y el tenista comenzaron a salir en noviembre de 2018 pero recién lo hicieron público con unas fotos el 20 de julio de 2019. Sobre ese comienzo, Sofía detalló:

“Me sacó a bailar (en el boliche Tequila), acepté y todo fue buena onda desde ahí. Con esos ojazos, esa altura y esa presencia, él impacta. Lo primero que pensé fue: "¿Quién es este hombre?". Y dije: "Ah, el que juega al tenis". Me encantó que me sacara a bailar, es algo que no pasa mucho hoy”, explicó. La modelo estaba sola hace un año, tras separarse de Guillermo “El pelado” López con el que salió durante varios años.

Ver esta publicación en Instagram •臉聫á´聫á´聹 臉聙á´聫á´聞á´聥 á´聧臉聫 á´膭á´聫臉聙臉聼á´聟 臉聶á´聙臉聶臉聫• 膽聼聵聧膽聼¤聼膽聼聫藕 Una publicación compartida por sá´聫艊聯É艦 á´聤á´聹á´聤á´聹臉聫 (@sofijuok) el 31 de Ago de 2019 a las 8:50 PDT

“Fue una conexión automática y espontánea. Yo venía de estar un año soltera y muy tranquila. No esperaba algo así para nada. Tenía que ser. Nuestro amor fue simple desde el principio”, sumó sobre su vínculo con la Torre de Tandil.

“Juan me da mucha tranquilidad. Una de las cosas que más me impactó al principio de nuestra relación fue la paz que tiene. Cuando estoy con él, la sensación es que no necesito de nada, ni nadie”, agregó.

Sobre los proyectos a futuro con su pareja explicó: “El día de mañana me gustaría ser madre y amo la idea de casarme. Me ilusiona el vestido blanco, entrar a la iglesia con mi papá. Sé que va a pasar y me encantaría que sea con Juan, pero no es algo que quiera ya”.

Fuente: primicia ya