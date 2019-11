🔷 50 Años del Liceo y Muestra Anual 2019

El Liceo Municipal Miguel Flores cumple 50 años de su creación y lo celebra con un acto homenaje que se llevará a cabo este viernes 29 de noviembre a las 20 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544), con entrada libre y gratuita. La intención es reunir a toda la comunidad educativa actual, con ex directivos/as, ex docentes y ex alumnos/as que forman parte de la historia de esta querida institución y compartir un agasajo.

El acto coincide además con la inauguración de la tradicional Muestra Anual donde los más de 50 talleres que ofrece el Liceo junto a la EMAE (Escuela Municipal de Artes Escénicas “José Pepe Fanto”) en las áreas Artes Visuales, Literatura y Teatro, mostrarán los trabajos realizados durante el presente ciclo lectivo.

La misma se extenderá a lo largo de toda la semana y culminará el viernes 6 de diciembre con la presentación del trabajo final y el acto de colación de los alumnos de 3º año del Trayecto Artístico Profesional de la Escuela Municipal de Artes Escénicas.

Al igual que años anteriores, la muestra contará con un espacio de exposiciones permanentes que estarán exhibidas en el corredor superior del Complejo y en cada una de las aulas de los organismos, acompañadas además, de performances y obras teatrales programadas día por día.

Para conocer el cronograma completo ingresar a www.rafaela.gob.ar/cultura o en Facebook: Liceo Municipal “Miguel Flores” y Escuela Municipal de Artes Escénicas “José Pepe Fanto”. La entrada es libre y gratuita.