Santa Fe: exhiben en la Estación Belgrano los bienes incautados al delito que se subastarán el viernes

Hoy, de 10 a 18; mañana viernes, de 8.30 a 13, se mostrarán los 224 lotes que formarán parte de la sexta subasta. Con 8.796 personas inscriptas de todas las provincias, esta será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales.
Provinciales15 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), realizará este viernes la sexta subasta de bienes incautados al delito en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Antes del remate, quienes se hayan inscripto podrán ver los 224 lotes: 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y 10 máquinas arcade retro para restaurar.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “ya dimos inicio a la exhibición de la sexta subasta del Gobierno de Maximiliano Pullaro, la más grande de la República Argentina. Vamos a vender más de 224 bienes diferentes, de delincuentes de la provincia de Santa Fe con distintos poderes adquisitivos. Están los bienes de quien roba la cartera y el celular en la vía pública, las camionetas de los estafadores y las propiedades de los corruptos. Hoy estamos rematando esa diversidad de bienes para poder seguir golpeando al delito donde más le duele: en su poder económico”.

“Cada persona que se inscribió y fue admitida puede revisar mecánicamente cada vehículo para saber hasta dónde pujar. Recomendamos que lo haga porque, una vez que empieza el remate, el precio lo pone la gente. Nosotros tratamos de fijarlo muy por debajo del valor de mercado para que sea una oportunidad para los ciudadanos”, explicó.

Además, agregó: “La exhibición no la hacemos solo con personal de la Aprad, sino también con tres escuelas técnicas de la capital provincial. Los alumnos acompañan la muestra y explican las características técnicas de los vehículos, como la cilindrada, y la información disponible. Además, la actividad constituye una práctica profesional y una oportunidad de aprendizaje”.

Inscriptos de todo el país

Con 8.796 personas inscriptas de todas las provincias, esta será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad. La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. De las 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial, 7.139 corresponden a Santa Fe; 565, a Entre Ríos; 519, a Buenos Aires; 214, a Córdoba; 79, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37, a Chaco; 32, a Corrientes; 30, a Misiones; 25, a Neuquén; 23, a La Pampa; 19, a Santiago del Estero; 14, a Mendoza; 13, a San Luis; 12, a Catamarca y otras 12, a Salta; 11, a Tucumán; 10, a Formosa; 9, a Jujuy; 7, a San Juan y otros 7, a Tierra del Fuego; 6, a Chubut; 5, a Santa Cruz y otros 5, a Río Negro; y 3, a La Rioja.

Tras el cierre de la inscripción, la Provincia analiza y cruza los datos para evitar que entre las personas anotadas haya integrantes de las organizaciones delictivas a las que pertenecían los bienes que se subastarán.

Las personas inscriptas podrán visitar los 224 lotes este jueves 15 de octubre, hasta las 18, en la Estación Belgrano. La exhibición continuará este viernes 16, de 8.30 a 13. Las acreditaciones para participar del remate comenzarán ese día a las 14.30 y la subasta está prevista para las 16.20.

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