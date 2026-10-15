Octubre Rosa: Fundación SEOM y ATILRA invitan a una charla abierta sobre prevención del cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, Fundación SEOM y Fundación ATILRA invitan a toda la comunidad de Rafaela y la región a participar de “Diálogos que cuidan”, una conferencia gratuita con profesionales de la salud que se realizará el jueves 22 de octubre, a las 19 horas, en el Espacio Cultural SEOM (Lavalle 1021, Rafaela).
 
Locales15 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La propuesta busca generar un espacio de información, intercambio y reflexión sobre la temática, poniendo el foco en la importancia de la prevención, los controles de salud y la detección temprana. A través del diálogo con profesionales especializados, los asistentes podrán conocer distintas perspectivas sobre esta enfermedad y acceder a información que contribuya al cuidado de la salud.

La conferencia contará con la participación de tres profesionales del Centro Oncológico Sunchales (COS Atilra) y de Clínica Atilra Diez de Septiembre:

  • Lic. María Eugenia Pochettino, psicooncóloga del COS Atilra.
  • Dra. Beatriz Possi Peñalva, médica oncóloga del COS Atilra.
  • Dra. Evangelina Inwinkelried, Directora Médica de Clínica Atilra Diez de Septiembre

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Este encuentro se enmarca en el trabajo conjunto que SEOM y ATILRA vienen desarrollando a través de sus fundaciones, fortaleciendo vínculos institucionales y generando propuestas de interés para la comunidad.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La actividad es libre y gratuita y está abierta a todo público. Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente a través del enlace https://octubrerosarafaela26.eventbrite.com.ar, escaneando el código QR que figura en el flyer oficial, o acercarse directamente al Espacio Cultural SEOM el día de la charla.

Desde Fundación SEOM invitamos a toda la comunidad a participar de esta propuesta, que nos brinda la oportunidad de informarnos, compartir experiencias y seguir generando conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud.

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