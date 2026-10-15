Octubre Rosa: Fundación SEOM y ATILRA invitan a una charla abierta sobre prevención del cáncer de mama
La propuesta busca generar un espacio de información, intercambio y reflexión sobre la temática, poniendo el foco en la importancia de la prevención, los controles de salud y la detección temprana. A través del diálogo con profesionales especializados, los asistentes podrán conocer distintas perspectivas sobre esta enfermedad y acceder a información que contribuya al cuidado de la salud.
La conferencia contará con la participación de tres profesionales del Centro Oncológico Sunchales (COS Atilra) y de Clínica Atilra Diez de Septiembre:
- Lic. María Eugenia Pochettino, psicooncóloga del COS Atilra.
- Dra. Beatriz Possi Peñalva, médica oncóloga del COS Atilra.
- Dra. Evangelina Inwinkelried, Directora Médica de Clínica Atilra Diez de Septiembre
Este encuentro se enmarca en el trabajo conjunto que SEOM y ATILRA vienen desarrollando a través de sus fundaciones, fortaleciendo vínculos institucionales y generando propuestas de interés para la comunidad.
Una invitación abierta a toda la comunidad
La actividad es libre y gratuita y está abierta a todo público. Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente a través del enlace https://octubrerosarafaela26.eventbrite.com.ar, escaneando el código QR que figura en el flyer oficial, o acercarse directamente al Espacio Cultural SEOM el día de la charla.
Desde Fundación SEOM invitamos a toda la comunidad a participar de esta propuesta, que nos brinda la oportunidad de informarnos, compartir experiencias y seguir generando conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud.