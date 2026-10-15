Octubre Rosa: Fundación SEOM y ATILRA invitan a una charla abierta sobre prevención del cáncer de mama

La propuesta busca generar un espacio de información, intercambio y reflexión sobre la temática, poniendo el foco en la importancia de la prevención, los controles de salud y la detección temprana. A través del diálogo con profesionales especializados, los asistentes podrán conocer distintas perspectivas sobre esta enfermedad y acceder a información que contribuya al cuidado de la salud.

La conferencia contará con la participación de tres profesionales del Centro Oncológico Sunchales (COS Atilra) y de Clínica Atilra Diez de Septiembre:

Lic. María Eugenia Pochettino, psicooncóloga del COS Atilra.

Dra. Beatriz Possi Peñalva, médica oncóloga del COS Atilra.

Dra. Evangelina Inwinkelried, Directora Médica de Clínica Atilra Diez de Septiembre

Este encuentro se enmarca en el trabajo conjunto que SEOM y ATILRA vienen desarrollando a través de sus fundaciones, fortaleciendo vínculos institucionales y generando propuestas de interés para la comunidad.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La actividad es libre y gratuita y está abierta a todo público. Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente a través del enlace https://octubrerosarafaela26.eventbrite.com.ar, escaneando el código QR que figura en el flyer oficial, o acercarse directamente al Espacio Cultural SEOM el día de la charla.

Desde Fundación SEOM invitamos a toda la comunidad a participar de esta propuesta, que nos brinda la oportunidad de informarnos, compartir experiencias y seguir generando conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud.