Se aprobó la iniciativa de Caruso para regularizar los fondos de salud

En junio de este año se produjo oficialmente la disolución del “SAMCo Jaime Ferré”, el sistema mixto mediante el cual Municipio y Provincia gestionaban los fondos destinados a la atención primaria de la salud, es decir, los efectores barriales. El Decreto Provincial N.º 1165/2026 convirtió al hospital local en un efector descentralizado, dependiente directamente del Ministerio de Salud, lo cual generó un vacío legal respecto a la asignación de fondos que el Municipio recauda con este destino a través de la Tasa General de Inmuebles.

“Al no existir más el SAMCo no hay a quien transferir los fondos que aportan los rafaelinos tal como establecía la antigua ordenanza. El radio de atención del Hospital ahora es regional, abarca casi 400.000 habitantes, y el Municipio de Rafaela ya no participa directamente de la conducción. Por ello nos pareció correcto que estos recursos los administre el Municipio y que se destinen directamente a mejorar la atención en los CAPS”, expresó Caruso.

Nuestra ciudad no escapa a lo que sucede en el resto del país donde, de la mano de la pérdida de empleos privados registrados, las coberturas de obras sociales nacionales cayeron en 1.028.412 beneficiarios desde noviembre de 2023, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, siendo los más vulnerables los jóvenes de entre 15 y 29 años. A nivel local, el ICEDeL viene reportando anualmente un aumento en el uso de los efectores públicos de salud, alcanzando en 2025 a casi el 48% de la población.

“Si pensamos en la historia del hospital, nos podemos remitir a sus orígenes en 1902 cuando un grupo de mujeres rafaelinas se reunió con el propósito de formar una Sociedad de Beneficencia. Luego fueron construyéndose los centros barriales, hoy nuestra ciudad cuenta con 11 CAPS para mejorar la llegada a los vecinos cerca de sus hogares. Por décadas, el sistema se gestionó de forma conjunta a través del SAMCo. Ahora eso cambió y debemos adaptarnos”, explicó Caruso.

¿Qué cambia en los centros de salud de los barrios?

A partir de ahora, el Municipio asume formalmente el control de los fondos locales que destina para fortalecer la Atención Primaria de la Salud en los barrios. No hay creación ni aumento de tributos, sino una readecuación y redireccionamiento de los fondos ya existentes provenientes de la Tasa General de Inmuebles (Fondo de Promoción y Atención de la Salud).

La ordenanza establece un blindaje presupuestario. El 80% de los ingresos mensuales, estimados en 700 millones de pesos para 2026, deberán ser destinados exclusivamente al pago de honorarios de médicos y profesionales de la salud que prestan servicios en los Centros de Atención Primaria (CAPS). “Esto se tiene que traducir en mayores horarios de atención, más turnos disponibles y nuevas especialidades que no había”, manifestó Caruso.

El Ejecutivo municipal deberá elevar un informe de rendición de cuentas trimestral al Concejo Municipal para garantizar el correcto destino de los fondos.

“Logramos una herramienta clave y consensuada para ordenar la ciudad ante un cambio histórico como fue la inauguración del Nuevo Hospital. Pero lo más importante es que le garantizamos a los vecinos que cada peso de su tasa se va a reflejar en profesionales atendiendo en los barrios, reforzando la pediatría, la oftalmología, la salud mental y la prevención”, remarcó María Paz Caruso tras la aprobación.