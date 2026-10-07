Pablo Culzoni Pintureria, acompañó con donaciones a dos instituciones de Rafaela

El Jardín de Infantes Nº 198 “Aurora Borda Fredes” recibió 20 litros de pintura que fueron utilizados para restaurar los juegos del patio y las rejas de la institución. Creado en 1994, el establecimiento cuenta actualmente con 150 alumnos y brinda servicio de copa de leche en ambos turnos.

Los juegos del patio habían sido pintados por última vez en febrero de 2023, por lo que la intervención permitió renovar y poner en valor uno de los espacios de encuentro y recreación que los niños utilizan diariamente.

Por otra parte, se destinaron otros 20 litros de pintura a la Escuela de Domingos de la Fundación Progresar, que fueron utilizados para restaurar y renovar el mobiliario del jardín de la escuelita.







La Escuela de Domingos funciona como un espacio de contención afectiva, aprendizaje y formación en valores para niños y niñas, generando instancias de encuentro y acompañamiento. Durante las jornadas, además, los chicos reciben el desayuno, como parte de una propuesta que busca brindarles un espacio de cuidado, integración y crecimiento.

Acompañar el trabajo de las instituciones

Desde Pablo Culzoni destacan la importancia de acompañar a instituciones educativas y sociales que sostienen diariamente una tarea fundamental para la comunidad.

Estas acciones buscan realizar un aporte concreto desde la actividad de la empresa, colaborando con el mantenimiento y la mejora de los espacios en los que niños y familias aprenden, comparten y se encuentran.

De esta manera, Pablo Culzoni continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad de Rafaela, acompañando iniciativas e instituciones que trabajan de manera sostenida por el bienestar y el desarrollo de quienes forman parte de ella.