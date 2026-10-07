Pablo Culzoni Pintureria, acompañó con donaciones a dos instituciones de Rafaela

Pablo Culzoni realizó la donación de 40 litros de pintura destinados a tareas de renovación y mantenimiento en el Jardín de Infantes Nº 198 “Aurora Borda Fredes” y en la Escuela de Domingos de la Fundación Progresar.
Locales07 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Jardín de Infantes Nº 198 “Aurora Borda Fredes” recibió 20 litros de pintura que fueron utilizados para restaurar los juegos del patio y las rejas de la institución. Creado en 1994, el establecimiento cuenta actualmente con 150 alumnos y brinda servicio de copa de leche en ambos turnos.

Los juegos del patio habían sido pintados por última vez en febrero de 2023, por lo que la intervención permitió renovar y poner en valor uno de los espacios de encuentro y recreación que los niños utilizan diariamente.

Por otra parte, se destinaron otros 20 litros de pintura a la Escuela de Domingos de la Fundación Progresar, que fueron utilizados para restaurar y renovar el mobiliario del jardín de la escuelita.

Donacion - Pablo Culzoni

La Escuela de Domingos funciona como un espacio de contención afectiva, aprendizaje y formación en valores para niños y niñas, generando instancias de encuentro y acompañamiento. Durante las jornadas, además, los chicos reciben el desayuno, como parte de una propuesta que busca brindarles un espacio de cuidado, integración y crecimiento.

Acompañar el trabajo de las instituciones

Desde Pablo Culzoni destacan la importancia de acompañar a instituciones educativas y sociales que sostienen diariamente una tarea fundamental para la comunidad.

Estas acciones buscan realizar un aporte concreto desde la actividad de la empresa, colaborando con el mantenimiento y la mejora de los espacios en los que niños y familias aprenden, comparten y se encuentran.

PC-DONACION 1

De esta manera, Pablo Culzoni continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad de Rafaela, acompañando iniciativas e instituciones que trabajan de manera sostenida por el bienestar y el desarrollo de quienes forman parte de ella.

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