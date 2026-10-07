Las Colonias: cuatro viviendas y cuatro escrituras entregadas por Provincia y otras tres casas con un 50% de avance

A través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, se entregó dos viviendas y dos escrituras en San Agustín, e idéntica cantidad en San Jerónimo del Sauce. Además, supervisó la construcción de tres unidades habitacionales en San Agustín, con una inversión superior a los $198 millones.
Provinciales07 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Gobierno de la Provincia concretó nuevas soluciones habitacionales en el departamento Las Colonias, con la entrega de cuatro viviendas del programa Lote Propio y cuatro escrituras en San Agustín y San Jerónimo del Sauce. Además, autoridades provinciales supervisaron el avance de tres nuevas viviendas que se construyen en San Agustín.

Las acciones se llevaron adelante mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hábitat y Vivienda y las administraciones comunales. En cada una de las localidades se entregaron dos viviendas y dos escrituras, lo que permitió regularizar la situación dominial de familias que finalizaron el pago de sus planes habitacionales.

La diputada provincial Jimena Senn destacó el alcance de las intervenciones en la región: “Cada llave que llega a manos de una familia y cada título de propiedad que se regulariza significan mucho más que un trámite formal: representan seguridad jurídica y la posibilidad de planificar a largo plazo. Seguimos acompañando a los vecinos del departamento Las Colonias para que puedan crecer, prosperar y construir su proyecto de vida en el lugar donde eligen habitar”.

Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia, Lucas Crivelli, señaló que las entregas reflejan “el circuito virtuoso de las políticas de hábitat”. “Acompañamos a las familias que, tras años de esfuerzo, cancelaron su plan y hoy reciben su escritura definitiva. Ese recupero de cuotas nos permite destinar recursos a nuevos proyectos”, explicó.

Además, remarcó que el programa Lote Propio combina financiamiento provincial y ejecución comunal. “Facilita el acceso a una vivienda a familias que no obtendrían crédito en el mercado tradicional. Esto es posible por la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico de actualizar los presupuestos de planes que venían desactualizados para que hoy sean una realidad”, afirmó.

El presidente comunal de San Agustín, Cristian Osta, valoró el trabajo con los equipos técnicos provinciales: “Se realizó una labor impecable junto a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para destrabar y finalizar estas dos casas que hoy pasan a ser hogares definitivos. En paralelo, mantenemos a buen ritmo el plan de otras tres viviendas, que ya alcanzó la mitad de su ejecución”.

En tanto, el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel Alejandro Ríos, expresó: “Ver a dos familias de nuestro pueblo alcanzar el objetivo de la casa propia es una alegría inmensa. Acompañarlas en cada etapa del proceso y ver concretado el sueño del techo propio confirma el valor de trabajar unidos por el bienestar de la gente”.

San Agustín: tres viviendas con un 50 % de avance

En la esquina de Saavedra y 1 de Mayo, en San Agustín, la Provincia ejecuta tres viviendas de dos dormitorios, con cocina, comedor, baño y lavadero. La obra alcanzó un 50 % de avance físico.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó el ritmo de los trabajos: “En Santa Fe estamos demostrando que, cuando se gestiona con transparencia y se eliminan los gastos superfluos, la obra pública se sostiene. Aquí en San Agustín avanzamos a buen ritmo con tres viviendas que ya alcanzaron un 50 % de avance. Durante el último mes se ejecutaron revoques, se colocaron aberturas y medidores”.

Las unidades se construyen mediante el esquema de ejecución delegada a la Comuna de San Agustín, una modalidad que favorece la contratación de mano de obra y el movimiento comercial en la localidad.

El proyecto contempla alumbrado público, red de agua potable, gas natural, red vial, desagües pluviales, veredas peatonales con rampas de accesibilidad y forestación en los espacios verdes. Para estas tres nuevas soluciones habitacionales, el Gobierno provincial destina una inversión superior a los $198 millones.

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