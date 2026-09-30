Se interrumpirá el servicio eléctrico en Susana

Horario: 12 a 16 hs

Sector:

Norte: Gral. Roca

Sur: Urquiza

Este: Av. de los Colonizadores - Av. Lehmann

Oeste: Córdoba - Santiago del Estero

Sector:



- Norte: Vassono

- Sur: J. J. Paso

- Este: 12 de octubre

- Oeste: Av. de los Colonizadores

Sector:

Norte: Vassono

Sur: J. J. Paso

Este: Calle Pública

Oeste: San Juan

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar/cortesprogramados o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante:



- La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado

- Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo