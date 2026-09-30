Se interrumpirá el servicio eléctrico en Susana

La Agencia Rafaela de la EPE, informa que realizará despeje de especies arbóreas que interfieren en líneas aéreas de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día jueves 1 de octubre.
Provinciales30 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Horario: 12 a 16 hs

Sector:

  • Norte: Gral. Roca
  • Sur: Urquiza
  • Este: Av. de los Colonizadores - Av. Lehmann
  • Oeste: Córdoba - Santiago del Estero

Sector:

- Norte: Vassono
- Sur: J. J. Paso
- Este: 12 de octubre
- Oeste: Av. de los Colonizadores

Sector:

  • Norte: Vassono
  • Sur: J. J. Paso
  • Este: Calle Pública
  • Oeste: San Juan

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar/cortesprogramados o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante:

- La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
- Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

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