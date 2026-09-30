Se interrumpirá el servicio eléctrico en Susana

Bienes incautados al delito: abrió la inscripción para “la subasta más grande de toda la historia de la provincia de Santa Fe”
Diario PrimiciaProvinciales29 de septiembre de 2026
El 16 de octubre, el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro llevará a cabo el sexto remate con un total de 224 lotes, compuestos por 91 motos, 80 autos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble y hasta 10 máquinas Arcade. Entre las cinco subastas anteriores se recaudaron más de $ 5.000 millones. “Estos procesos, inéditos a nivel nacional, lo que hacen es quitarle los bienes a los delincuentes y fortalecer la seguridad pública”, resaltó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza. Las inscripción para participar se puede realizar hasta el 8 de octubre.