Germán Chiaraviglio: “Es para sacarse el sombrero con la inversión del Gobierno de Santa Fe en infraestructura y obras para el deporte”

Una de las disciplinas más esperadas de los XIII Juegos Suramericanos se llevará adelante desde este martes 22 y hasta el viernes 25 de septiembre: el atletismo. Durante cuatro jornadas Santa Fe 2026 reunirá a atletas de todo el continente en pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, vallas, relevos, saltos, lanzamientos, marcha y competencias combinadas. Las competencias se desarrollarán en el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti (CARD) en la ciudad de Santa Fe, sobre calle Tacca al 700.

Germán Chiaraviglio, referente histórico del atletismo argentino y embajador de Santa Fe 2026, atendió a los medios de prensa este lunes en la antesala del comienzo de la actividad. “Estamos muy felices. Mañana comienza el deporte madre, para mí el deporte más lindo de estos Juegos, pero también estamos felices por la convocatoria y la respuesta de la gente; hoy tenemos un día de entrenamiento y muchas tribunas ya están completas con la presencia de colegios”, sostuvo.

Chiaraviglio, por otra parte, aprovechó para remarcar que “tener un torneo así en la ciudad es espectacular para mostrárselo a la gente; es muy lindo poder compartir esto con toda la comunidad. Durante muchos años lo reclamamos, nos hemos quejado, nos hemos lamentado del estado en el que estaba una pista que fue emblema en 1982 para los Juegos Cruz del Sur. No solo piensen en los Juegos Suramericanos, sino en el legado que esto va a dejar para las nuevas generaciones”, aseguró.

En este sentido, es que el exgarrochista destacó las políticas del gobierno de Maximiliano Pullaro, al sostener que "es para sacarse el sombrero con la inversión del Gobierno de Santa Fe en infraestructura y obras para el deporte; para que el deporte esté en agenda y eso es realmente de mucha importancia".

Chiaraviglio aclaró que "no solo por el deporte en sí, sino porque el deporte saca a los chicos de donde no queremos que estén, porque es un agente de prevención de la salud, porque les da también un objetivo a muchos jóvenes y adolescentes que se levantan todos los días con ganas de entrenar, superarse, competir, tener un objetivo; créanme que para muchas de las generaciones que vienen eso es un montón”, enfatizó.

Clasificatorio a los Panamericanos

El santafesino adelantó que el clima que se vive es de una gran expectativa y con un equipo argentino “muy entusiasmado”. Vale destacar que los ganadores de las pruebas van a clasificar a Lima 2027, los próximos Juegos Panamericanos. “Es una gran oportunidad que tienen los atletas porque te da mucha tranquilidad para poder planificar el torneo con tiempo y no estar hasta el último momento pensando en clasificar”, añadió.

La fondista argentina Micaela Levaggi contó cómo vive las horas previas al debut en Santa Fe 2026: “Empiezo a competir el miércoles. Vivir esto en mi país, yo soy de Mar del Plata, es muy bueno, la primera pista en la que competí fuera de mi provincia fue acá por un copa nacional y ya en ese momento estaba bastante deteriorada; volver y verlo así es increíble”.

Levaggi, que logró récord sudamericano en los 1.500 metros en España este año, celebró la convocatoria del público al señalar que “es una alegría, hoy vinimos a entrenar, estaban todos los chicos de las escuelas y nos pedían fotos, nos alentaban. Esto te hace recordar la verdadera importancia del deporte”, completó.

La pista más moderna

Santa Fe cuenta con la mejor y más moderna pista de atletismo del país, legado deportivo que quedará para el desarrollo deportivo de generaciones de santafesinos. Las obras incluyeron el recambio completo de la pista, con una inversión del Gobierno de Santa Fe de 4.000 millones de pesos. La superficie es homologada por World Athletics y cuenta con un solado sintético de clase 1, similar al utilizado en París 2024 para los Juegos Olímpicos.

La empresa italiana Mondo es la proveedora de la pista de atletismo, diseñada para sobresalir en rendimiento y sostenibilidad. También se construyó una nueva tribuna para 900 espectadores sentados, nuevos vestuarios, nueva cabina de control, sanitarios para el público, sala de prensa, depósitos para materiales deportivos, entre otras obras.

Vale recordar que el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Atletismo de primer nivel

Desde este martes, el programa de atletismo incluye una amplia variedad de modalidades tanto masculinas como femeninas. Habrá pruebas de pista: carreras de velocidad pura (100m, 200m, 400m) y las técnicas carreras de vallas (100m/110m vallas y 400m vallas). Competencias de medio fondo y fondo: carreras de resistencia que van desde los 800m y 1.500m hasta pruebas de fondo de 5.000m y 10.000m, incluyendo los 3.000m con obstáculos. Además, pruebas de campo como saltos y lanzamientos: salto en alto, salto en largo, salto con garrocha y triple salto. También lanzamientos: bala, disco, martillo y jabalina. Y finalmente las pruebas múltiples y de relevos: competencias combinadas como decatlón y heptatlón; y de relevos por equipos (4x100m y 4x400m, incluyendo variantes mixtas).Germán Chiaraviglio: “Es para sacarse el sombrero con la inversión del Gobierno de Santa Fe en infraestructura y obras para el deporte”

En el día previo al inicio del atletismo en los Juegos Suramericanos, el exgarrochista y embajador deportivo palpitó las cuatro jornadas programadas en la pista del CARD de la ciudad de Santa Fe. El santafesino también destacó los nuevos escenarios que quedarán como legado para los más jóvenes.

Una de las disciplinas más esperadas de los XIII Juegos Suramericanos se llevará adelante desde este martes 22 y hasta el viernes 25 de septiembre: el atletismo. Durante cuatro jornadas Santa Fe 2026 reunirá a atletas de todo el continente en pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, vallas, relevos, saltos, lanzamientos, marcha y competencias combinadas. Las competencias se desarrollarán en el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti (CARD) en la ciudad de Santa Fe, sobre calle Tacca al 700.