San Cristobal: luego de 10 años finalizaron la obra hidrica

Con la excavación de 57 kilómetros de canal y la construcción de 60 alcantarillas, la Provincia finalizó la canalización de la Traza N.º 3, una de las obras hídricas más esperadas del departamento San Cristóbal.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “como venimos diciendo con el gobernador Maximiliano Pullaro, El Niño no nos encuentra de brazos cruzados: nos encuentra con proyectos y obras en marcha. En este caso, estamos finalizando una de las intervenciones hídricas más importantes para el sector productivo del departamento”.

“Es un proyecto de gran magnitud, que comenzó hace una década y que la gestión de Pullaro hoy finaliza. Unas 354.000 hectáreas se verán beneficiadas por una mejora en las condiciones de drenaje y, con las alcantarillas, reforzamos la conectividad de una amplia zona productiva del noroeste provincial”, precisó Enrico.

Por su parte, el senador Felipe Michlig resaltó “el valor de cumplir la palabra empeñada, porque antes de que Pullaro asumiera como gobernador nos habíamos comprometido a avanzar con esta obra, como con tantas otras. Hoy estamos haciendo realidad un sueño de muchos años”.

Además, el representante departamental agradeció “el compromiso del gobernador Pullaro y de todo el equipo de Obras Públicas, encabezado por el ministro Enrico, por la gran tarea desplegada”.

El proyecto, a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos, comprendió la construcción de 60 alcantarillas a lo largo de la traza: 11 sobre caminos rurales, 45 para cruces privados en campos, tres en las rutas provinciales 76-S, 71-S y 271, y una sobre la Ruta Nacional 34. La canalización se extiende desde el área rural del distrito de Suardi hasta Capivara.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “la Traza N.º 3 es la canalización por bajos naturales más importante del departamento. Aporta beneficios a las zonas agropecuarias porque acelera el escurrimiento superficial de los excedentes hídricos y reduce de manera significativa los tiempos de anegamiento”.

“La gestión del gobernador Pullaro trabaja para reforzar la seguridad hídrica en San Cristóbal. Además de este proyecto, construimos una nueva alcantarilla sobre la Ruta Provincial 39, entre Arrufó y Villa Trinidad, que se complementa con la limpieza del Canal San Carlos, que atraviesa la nueva estructura. Junto con los comités de cuenca, realizamos la limpieza de los canales Bolatti y Principal Montefiore. Próximamente, comenzaremos las intervenciones en los canales troncales Las Avispas y Principal N.º 4”, añadió Mijich.

Una obra para la producción

La construcción de las alcantarillas mejora la transitabilidad de la zona. Para la excavación del canal se extrajeron unos 10,5 metros cúbicos de suelo por cada metro lineal.

Además, se utilizaron 2.300 metros cúbicos de hormigón y 160 toneladas de acero para construir las alcantarillas. También se ejecutaron 100 kilómetros de nuevos alambrados y 45 kilómetros de desbosque.

La Provincia refuerza la seguridad hídrica en San Cristóbal

Al mismo tiempo, el Ministerio de Obras Públicas inició las tareas de limpieza de canales troncales en el centro de la provincia, con intervenciones en el Canal Principal Malaquías. Próximamente, los trabajos continuarán en los canales Las Avispas y Principal N.º 4.

El plan de recuperación hidráulica del sistema de canales troncales de la provincia contempla intervenciones en 933 kilómetros de canales. De ese total, 352 kilómetros corresponden a la región centro, que abarca los departamentos San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo y San Martín.

Con este proyecto, el Gobierno Provincial busca recuperar la capacidad de escurrimiento en más de 1,2 millones de hectáreas y 51 distritos. En el departamento San Cristóbal, las intervenciones incluyen los canales Las Avispas, Principal N.º 2, Principal N.º 4 y Secundario N.º 3.