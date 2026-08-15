EPE reforzará áreas de mantenimiento eléctrico en Rosario de cara a las previsiones climáticas de El Niño y las altas temperaturas previstas

En el marco de las medidas preventivas y extraordinarias que están tomando distintas dependencias del Estado provincial ante la inminente llegada del fenómeno climático “El Niño”, sumado a las previsiones de altas temperaturas y a la refuncionalización de distintas áreas internas, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que el próximo martes 18 de agosto estará disponible en su página web el formulario de inscripción para incorporar -por primera vez- personal en áreas técnicas vinculadas al mantenimiento de redes aéreas y subterráneas, tanto de media como baja tensión con el fin de mejorar el tiempo de respuesta a los usuarios en caso de afectaciones.

Desde la empresa destacaron que “llevamos renovado el 50 % del tendido subterráneo principalmente en las zonas centro y macrocentro de la ciudad, lo que nos hace estar mejor preparados a nivel infraestructura”, y que se hace “necesario reforzar las áreas operativas para seguir mejorando los tiempos de respuesta al usuario, sobre todo en momentos críticos”. La búsqueda es de perfiles calificados con títulos vinculados a las áreas técnico mecánico, electromecánico o electricista.

La necesidad de reforzar la capacidad operativa tiene distintas aristas: el fenómeno de El Niño, “que significa abundante caída de precipitaciones en cortos periodos de tiempo, con fuertes vientos que pueden afectar tanto al servicio subterráneo por posibles anegamientos o afectación en tendido aéreo”; las previsiones de altas temperaturas pronosticadas para la zona durante el verano “generando condiciones climáticas estacionales, desfavorables”; y, las bajas que fueron dándose durante los últimos dos años, por retiro o jubilaciones.

“Si bien hoy estamos en un momento inédito, con tercerizados que operan la red de EPE, algo que no había pasado antes, entendemos que es necesario robustecer las áreas operativas con personal que esté directamente ligado a la empresa”, sostuvieron desde el directorio.

En ese sentido, si bien tanto el Gobierno de Santa Fe como la EPE han invertido en los últimos dos años más de 80.000 millones de pesos en infraestructura eléctrica en la ciudad de Rosario con el recambio de cables convencionales por preensamblado, repotenciación de Estaciones Transformadoras, finalización de la Estación Transformadora Catamarca, recambio de los cables de Alta Tensión de la Estación Transformadora Sorrento, luego de más de 60 años de uso, con 48 proyectos de infraestructura en ejecución, dotando a las cuadrillas con nuevas grúas, vehículos, materiales y equipamiento en los almacene, se considera que será necesario dotar las áreas operativas de mayor personal ya que puede verse afectado el normal funcionamiento de las instalaciones y redes eléctricas de la empresa. “La búsqueda está principalmente orientada a tareas de mantenimiento, reparación y reposición del servicio”, destacaron desde la Empresa.

Requisitos

“En el último año hemos reducido la afectación en los momentos de mayor criticidad, pasando de 40 a 20 mil usuarios afectados, y redujimos el tiempo de 72 a 48 horas”, remarcó la presidenta de la empresa, Anahí Rodriguez, y agregó que “reforzar el sector operativo, el de la vía pública que repone servicio ante afectaciones sobre todo en los picos de calor y de consumo, es una medida acertada que nos permitirá sostener y profundizar los niveles de respuesta”.

Por primera vez, el proceso de selección será a través de Recursos Humanos de la EPE y busca garantizar una selección objetiva, transparente, de forma pública y adecuada a las necesidades operativas, acorde a los principios dispuestos en la Constitución de la Provincia de Santa Fe en materia de ingreso a la Administración Pública.

Como condición mínima, los aspirantes deberán tener Título Secundario Técnico o Terciario “Técnico Mecánico, Electromecánico o Electricista” con reconocimiento oficial. Además el postulante tendrá que tener DNI físico que se validará en el formulario a través del Renaper, la edad de los postulantes tiene que ser entre 18 y 30 años y sólo podrán postularse una vez.

La posibilidad de postularse estará abierta por cinco días corridos para luego seleccionar a los postulantes para evaluación de antecedentes, entrevistas personales y evaluaciones técnicas pertinentes.



Proceso de selección

Sobre el proceso de selección, se informó que la evaluación será la siguiente:

1) Evaluación de Antecedentes, equivalente al 25 % del puntaje total;

2) Evaluación Técnica, equivalente al 35 % del puntaje total; y

3) Entrevista Personal, equivalente al 40 % del puntaje total.

El formulario de inscripción estará habilitado desde el día 18 en la web de EPE: www.epe.santafe.gov.ar haciendo click en: “Sé parte de EPE”.