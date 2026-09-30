La justicia santafesina resolvió que no se debe pagar por eventos privados a SADAIC y AADI CAPIF

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi (Unidos-PDP) ingresaron un pedido al Departamento Ejecutivo Municipal para que se implementen acciones institucionales de difusión, orientación, información y concientización sobre los alcances del Decreto Nacional N.º 765/2024, los antecedentes judiciales existentes y los eventuales reclamos, intimaciones o requerimientos que SADAIC y AADI-CAPIF efectúen en relación con el cobro de derechos autorales y conexos en eventos de carácter privado y acceso restringido.
30 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La iniciativa busca, además, brindar precisiones a la comunidad respecto de qué debe entenderse por representación o ejecución pública de obras musicales y en qué supuestos corresponde el pago de los respectivos aranceles.

“Con los precedentes judiciales existentes y la normativa vigente, entendemos que el Municipio puede promover acciones de información, orientación y acompañamiento a la comunidad respecto de los derechos que asisten a consumidores y usuarios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), brindando claridad sobre cuándo corresponde o no abonar aranceles vinculados con derechos de autor y derechos conexos”, sostuvo el concejal demoprogresista Lisandro Mársico.

Por su parte, Carla Boidi explicó: “El Decreto Nacional N.º 765/2024 introdujo modificaciones a la reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual y estableció precisiones respecto del alcance de la representación o ejecución pública de obras musicales. La normativa considera pública aquella que se efectúa en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas. En consecuencia, quedan fuera de ese concepto las reuniones y celebraciones desarrolladas en ámbitos cerrados y de acceso restringido, como pueden ser cumpleaños, casamientos, fiestas de egresados y otras celebraciones privadas”.

“Pese a la vigencia del Decreto Nacional N.º 765/2024 y a la existencia de antecedentes judiciales que han abordado el alcance del cobro de derechos autorales en eventos privados, continúan registrándose reclamos, intimaciones y requerimientos de pago por parte de entidades de gestión colectiva como SADAIC y AADI-CAPIF respecto de celebraciones privadas, fiestas estudiantiles y eventos de acceso restringido.

Esto genera incertidumbre y confusión entre consumidores, familias y organizadores”, señaló Mársico.
En ese sentido, Boidi remarcó que “esta situación afecta particularmente a estudiantes y familias que organizan fiestas de quinto año y celebraciones de fin de ciclo lectivo, pero también a quienes realizan cumpleaños, aniversarios, casamientos u otros eventos privados y muchas veces desconocen el alcance de la normativa vigente y los derechos que les asisten”.

Finalmente, Mársico destacó que “el artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza a consumidores y usuarios el derecho a la protección de sus intereses económicos y a recibir información adecuada y veraz. A su vez, el artículo 4.º de la Ley Nacional N.º 24.240 establece el derecho de los consumidores a recibir información cierta, clara y detallada. Sobre estas normas y sobre la necesidad de brindar certeza a los vecinos fundamentamos nuestro pedido al Departamento Ejecutivo Municipal”.

La iniciativa de los concejales apunta así a que, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el Municipio brinde información y orientación a los vecinos ante eventuales requerimientos de pago relacionados con la utilización de música en celebraciones privadas y eventos de acceso restringido.

Lo más visto
caso spaggiari

Caso Spaggiari: condenaron a seis empleados de una inmobiliaria por integrar una asociación ilícita que cometía estafas

Diario Primicia
Policiales29 de septiembre de 2026
Se trata de Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, quienes tienen entre 42 y 59 años. Llevaron a cabo los hechos ilícitos mientras trabajaban para el Grupo Spaggiari SRL. Por su parte, el próximo jueves 8 de octubre está previsto el inicio del juicio oral y público a dos hombres acusados de ser los jefes de la organización y a dos mujeres investigadas como integrantes. Para ellos, la Fiscalía solicitará penas de entre 5 y 25 años de prisión. La investigación penal estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola.
unnamed - 2026-09-29T170644.658

Bienes incautados al delito: abrió la inscripción para “la subasta más grande de toda la historia de la provincia de Santa Fe”

Diario Primicia
Provinciales29 de septiembre de 2026
El 16 de octubre, el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro llevará a cabo el sexto remate con un total de 224 lotes, compuestos por 91 motos, 80 autos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble y hasta 10 máquinas Arcade. Entre las cinco subastas anteriores se recaudaron más de $ 5.000 millones. “Estos procesos, inéditos a nivel nacional, lo que hacen es quitarle los bienes a los delincuentes y fortalecer la seguridad pública”, resaltó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza. Las inscripción para participar se puede realizar hasta el 8 de octubre.
Boletín de noticias