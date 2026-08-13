Femicidio: "Papá mató a mamá" el dramático llamado al 911 de un niño

El principal sospechoso se encontraba tendido sobre la vereda y con una herida cortante en el cuello, por lo que tuvo que ser asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado en grave estado.

Los investigadores buscan determinar cómo se produjo esa lesión, si fue provocada por él mismo o si ocurrió durante una pelea con la víctima. En el lugar fue secuestrado un cuchillo de carnicero que será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado durante el crimen.

Un grito desgarrador antes del femicidio

En el marco de la investigación se conoció el testimonio de una mujer que trabaja en una panadería lindera a la vivienda, en la esquina de Pedro Morán y avenida Lope de Vega.

Según su relato, estaba llegando a su lugar de trabajo cuando escuchó “un grito desgarrador, muy fuerte” proveniente de “una mujer adulta”.

“Escuché ‘¿Qué hacés, hijo de p...?’”, señaló en diálogo con TN y agregó: “Estaba oscuro, miré a mi alrededor, pero no vi más nada, entonces no me alarmé, pensé que alguien estaba peleando. Entre al local y enseguida llegó la policía. Ahí me di cuenta de que había pasado algo”.

El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. La causa fue caratulada como femicidio y tentativa de suicidio, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque.

Según la información policial, no existían denuncias previas por violencia de género contra el hombre.

Fuente: Minuto Uno