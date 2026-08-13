Femicidio: "Papá mató a mamá" el dramático llamado al 911 de un niño
Eran casi las 7 de la mañana de este miércoles cuando un joven de 21 años llamó al 911 para advertir que su papá había asesinado a su mamá en su casa del barrio porteño de Villa Devoto y se había retirado del domicilio. Según manifestó, su hermana de apenas 8 años lo había despertado para avisarle sobre lo sucedido.
De acuerdo con lo detallado por fuentes policiales a minutouno.com, el llamado a la línea de emergencias se produjo a las 6.50, cuando el joven se comunicó con la Policía de la Ciudad y relató lo que acababa de ocurrir dentro de su casa ubicada en Pedro Morán 5289.
Según explicó el joven durante la comunicación, estaba durmiendo cuando su hermana menor, de 8 años, lo despertó y le contó lo que había ocurrido: “Despertate, papá mató a mamá”, le habría dicho la nena.
Cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda junto a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), constataron que la mujer ya se encontraba sin vida. La víctima fue identificada como Romina, de 40 años.
Según habían relatado los hijos de la mujer, su padre se había retirado de la casa luego del ataque. Finalmente, Walter, de 56 años, fue detenido por la policía a unos 200 metros del domicilio.
El principal sospechoso se encontraba tendido sobre la vereda y con una herida cortante en el cuello, por lo que tuvo que ser asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado en grave estado.
Los investigadores buscan determinar cómo se produjo esa lesión, si fue provocada por él mismo o si ocurrió durante una pelea con la víctima. En el lugar fue secuestrado un cuchillo de carnicero que será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado durante el crimen.
Un grito desgarrador antes del femicidio
En el marco de la investigación se conoció el testimonio de una mujer que trabaja en una panadería lindera a la vivienda, en la esquina de Pedro Morán y avenida Lope de Vega.
Según su relato, estaba llegando a su lugar de trabajo cuando escuchó “un grito desgarrador, muy fuerte” proveniente de “una mujer adulta”.
“Escuché ‘¿Qué hacés, hijo de p...?’”, señaló en diálogo con TN y agregó: “Estaba oscuro, miré a mi alrededor, pero no vi más nada, entonces no me alarmé, pensé que alguien estaba peleando. Entre al local y enseguida llegó la policía. Ahí me di cuenta de que había pasado algo”.
El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. La causa fue caratulada como femicidio y tentativa de suicidio, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque.
Según la información policial, no existían denuncias previas por violencia de género contra el hombre.
Fuente: Minuto Uno