SEOM impulsa propuesta innovadora para celebrar el mes de la niñez en familia

En el marco del Mes de la Niñez, SEOM desarrolló una iniciativa especialmente pensada para las familias de los trabajadores municipales y comunales: un álbum de figuritas que combina juego, participación y una forma diferente de acercar a los más chicos al trabajo que realizan sus padres.
13 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La propuesta, impulsada por la Comisión Directiva conducida por el Secretario General, Darío Cocco, tiene como protagonistas a los propios trabajadores y trabajadoras, representados a través de distintas tareas y servicios que forman parte de la vida cotidiana de cada ciudad y cada pueblo.

A través de figuritas, juegos y actividades, el álbum invita a recorrer ese universo en familia, generar una conversación en casa y reconocer el aporte que realizan diariamente quienes trabajan al servicio de sus comunidades.

“Queríamos hacer algo diferente: una propuesta para jugar en familia y, al mismo tiempo, acercar a nuestros chicos al trabajo que hacen sus padres y al valor que tiene ese trabajo para cada comunidad”, señaló Cocco.

Dario Cocco - Mes de la infancia

Los álbumes ya comenzaron a entregarse en las distintas localidades que integran SEOM, con la participación activa de los delegados en la distribución y el acompañamiento de la iniciativa.

Además, el 28 de agosto se realizará el sorteo de 100 premios, integrados por juegos didácticos y recreativos seleccionados especialmente para promover el juego compartido, la creatividad y el encuentro en familia.

“Desde el álbum hasta los premios, quisimos que todo invitara a compartir. Elegimos juegos que permitan sentarse alrededor de una mesa, aprender, divertirse y disfrutar un momento en familia”, agregó el Secretario General.

Para participar del sorteo, los niños y niñas deberán dibujar a su mamá o papá municipal o comunal en su lugar de trabajo y enviar una foto del dibujo por WhatsApp al 3492 282370.

De esta manera, SEOM continúa generando nuevas formas de vincularse con sus afiliados y sus familias, a través de acciones que combinan creatividad, participación e identidad, y que al mismo tiempo ponen en valor el trabajo municipal y comunal.

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