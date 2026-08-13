SEOM impulsa propuesta innovadora para celebrar el mes de la niñez en familia

La propuesta, impulsada por la Comisión Directiva conducida por el Secretario General, Darío Cocco, tiene como protagonistas a los propios trabajadores y trabajadoras, representados a través de distintas tareas y servicios que forman parte de la vida cotidiana de cada ciudad y cada pueblo.

A través de figuritas, juegos y actividades, el álbum invita a recorrer ese universo en familia, generar una conversación en casa y reconocer el aporte que realizan diariamente quienes trabajan al servicio de sus comunidades.

“Queríamos hacer algo diferente: una propuesta para jugar en familia y, al mismo tiempo, acercar a nuestros chicos al trabajo que hacen sus padres y al valor que tiene ese trabajo para cada comunidad”, señaló Cocco.





Los álbumes ya comenzaron a entregarse en las distintas localidades que integran SEOM, con la participación activa de los delegados en la distribución y el acompañamiento de la iniciativa.

Además, el 28 de agosto se realizará el sorteo de 100 premios, integrados por juegos didácticos y recreativos seleccionados especialmente para promover el juego compartido, la creatividad y el encuentro en familia.

“Desde el álbum hasta los premios, quisimos que todo invitara a compartir. Elegimos juegos que permitan sentarse alrededor de una mesa, aprender, divertirse y disfrutar un momento en familia”, agregó el Secretario General.

Para participar del sorteo, los niños y niñas deberán dibujar a su mamá o papá municipal o comunal en su lugar de trabajo y enviar una foto del dibujo por WhatsApp al 3492 282370.

De esta manera, SEOM continúa generando nuevas formas de vincularse con sus afiliados y sus familias, a través de acciones que combinan creatividad, participación e identidad, y que al mismo tiempo ponen en valor el trabajo municipal y comunal.