Juraron cinco fiscales subrogantes para las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5

Cinco fiscales adjuntos juraron como fiscales subrogantes para las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5. Fue en una ceremonia que se desarrolló este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la ciudad de Santa Fe.

Los fiscales juramentados son Ana Laura Gioria por la Fiscalía Regional 1; Norberto Carlos Ríos, Nicolás Aureliano Maglier y Juan Carlos Koguc por la Fiscalía Regional 4, y Guillermo Nicolás Loyola por la Fiscalía Regional 5.

En el acto estuvieron presentes el Fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Nessier, y el Fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez. Además, participaron el Secretario General, Leandro Maiarota, y otras autoridades del MPA.

Los fiscales subrogantes que juraron hoy fueron designados a través del primer concurso interno para esos cargos realizado en la historia institucional del MPA. Se suman a otros nueve funcionarios a los que se les tomó juramento ayer para cubrir vacantes del mismo tipo en el sur provincial.

En otra fecha a definir, jurarán los 39 fiscales adjuntos subrogantes provenientes del concurso tramitado por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe.