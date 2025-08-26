ANSES: cómo obtener el crédito de $1.350.000 en simples pasos

Juraron cinco fiscales subrogantes para las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5
Fue en una ceremonia que se realizó este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la ciudad de Santa Fe.
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.Provinciales26 de agosto de 2025Diario Primicia
Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Quiénes pueden acceder al préstamo
Los préstamos están dirigidos a:
ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre 2025:
Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos créditos
El acuerdo entre la ANSES y estas dos entidades estatales garantiza la validación inmediata de datos y la acreditación segura de los montos. Además, sus tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de bancos privados, consolidándose como la principal opción de financiamiento para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones.
Fue en una ceremonia que se realizó este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la ciudad de Santa Fe.
Se trata de la segunda etapa para la remodelación de seis cuadras de la arteria, que incluye nuevos desagües pluviales y una bicisenda. Con fondos del Programa de Obras Urbanas (POU), la Provincia invierte más de $ 100 millones.
Con una participación récord de 83 proyectos presentados, Santa Fe eligió a sus finalistas para competir en el concurso Emprendimiento Argentino 2025. Se trató de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Es a partir de la repotenciación de la Estación Transformadora de Tostado, y beneficiará a más de 35.000 usuarios.
Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, en el marco de la celebración del Mes de la Niñez, que incluyó este lunes la firma de 115 convenios con municipios, comunas y organizaciones del centro-norte santafesino. Los acuerdos son para fortalecer los Centros de Día. En la provincia, la inversión alcanza los 1.700 millones de pesos.
Matías Sebastián Merlo jurará hoy como Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial. Será en un acto a realizarse a las 12:30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la ciudad de Rosario.
El programa municipal ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en la vecinal de Central Córdoba, del 25 al 29 de agosto, con el objetivo de cuidar la salud animal y favorecer la convivencia comunitaria.
Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, en el marco de la celebración del Mes de la Niñez, que incluyó este lunes la firma de 115 convenios con municipios, comunas y organizaciones del centro-norte santafesino. Los acuerdos son para fortalecer los Centros de Día. En la provincia, la inversión alcanza los 1.700 millones de pesos.
Es a partir de la repotenciación de la Estación Transformadora de Tostado, y beneficiará a más de 35.000 usuarios.
Con una participación récord de 83 proyectos presentados, Santa Fe eligió a sus finalistas para competir en el concurso Emprendimiento Argentino 2025. Se trató de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La nueva política de provisión de pañales permitió concretar más de 50 millones de pañales entregados en todo el país, en más de 540 mil envíos.