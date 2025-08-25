La EPE duplica su capacidad de potencia eléctrica en el Departamento 9 de Julio

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), conectó al servicio un nuevo transformador de potencia de 15 MVA en la estación transformadora de Tostado para abastecer la creciente demanda eléctrica de la región.

Con el montaje de esta máquina, amplía la capacidad de abastecimiento a todo el Departamento 9 de Julio. Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo (área del cual depende la EPE) remarcó que esta incorporación “nos permite tener una mayor capacidad de potencia para brindar un servicio de calidad y hacer frente al crecimiento de la demanda. Esta obra, junto con el tendido de la red Tostado - Logroño, nos permite fortalecer la red y ampliar la capacidad para atraer inversiones y generar nuevas fuentes de empleo”.

“El gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió desde el primer minuto poder hacer foco en obras que permitan el desarrollo productivo y el arraigo en todo el territorio santafesino. Estamos cumpliendo con esa misión, duplicando la capacidad para toda la región del noroeste”, destacó Anahí Rodríguez, titular de la distribuidora eléctrica.

La obra corresponde a la Etapa Nº 2 de la ampliación de la Estación Transformadora 132/33/13,2 kV Tostado. Es importante mencionar que la Etapa 1, se ha completado en su totalidad y comprendió la ejecución de la obra civil necesaria para el montaje de los equipos de playa.

El proyecto contempla la conexión de un transformador de potencia de 15/15/10 MVA, así como el montaje de equipos de playa para nuevos campos de acometida de transformador en los niveles de 33 kV y 13,2 kV y una inversión de 300 millones de pesos.

La incorporación de esta nueva unidad de potencia permite aumentar la capacidad de la Estación Transformadora y, por consiguiente, disminuir la carga del transformador ya existente. Esto resultará en una notable mejora en la calidad de suministro eléctrico para los usuarios, ya que se reducirá la generación de energía actual necesaria para suplir la demanda, disminuyendo así el riesgo de cortes de energía, interrupciones o fallas en el sistema.

Tostado

Al mismo tiempo, se realizan trabajos de mejoras en la red de baja tensión, reemplazando líneas convencionales por cable preensamblado en más de 1.000 metros, que mejoran sustancialmente la calidad del servicio. Se están cambiando columnas en mal estado (26) y construyendo nuevas subestaciones transformadoras aéreas para potenciar y abastecer la creciente demanda local.