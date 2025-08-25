Matías Sebastián Merlo jurará hoy como Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial

Merlo fue fiscal de la Unidad Fiscal Melincué y actualmente se venía desempeñando como Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y como Fiscal Interventor del Distrito Rosario.

Fiscales subrogantes

Por su parte, 14 fiscales adjuntos de las cinco circunscripciones judiciales jurarán hoy y mañana como fiscales titulares subrogantes. Surgieron del primer concurso interno en la historia institucional del MPA, el cual tiene como objetivo que actuales fiscales adjuntos subroguen cargos de fiscales titulares.

La jura de los fiscales se hará en actos a realizarse hoy a las 12:30 en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en Rosario, y mañana a las 11:30 en el salón de actos del máximo tribunal en la capital de la provincia.

Los fiscales adjuntos que jurarán en Rosario son Valería Piazza Iglesias; José Luis Caterina; Gabriela Rosana Bassagaisteguy; Juan Pablo Baños; Diego Ariel Meinero y Luciana Vallarella para la Fiscalía Regional 2. También se tomará juramento a Andrea Melisa Cavallero; Mayra Soledad Vuletic y María Florencia Schiappa Pietra para la Fiscalía Regional 3.

En tanto, en el acto a realizarse mañana en la ciudad de Santa Fe, jurarán Ana Laura Gioria para la Fiscalía Regional 1; Norberto Carlos Ríos; Nicolás Aureliano Maglier, Juan Carlos Koguc para la Fiscalía Regional 4 y Guillermo Nicolás Loyola para la Fiscalía Regional 5

La Fiscal General Vranicich también participará de los dos actos.

Por otra parte, en fecha aún a definir, jurarán los 39 fiscales adjuntos subrogantes provenientes del concurso tramitado por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe.