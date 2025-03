Juan Senn pide al Ejecutivo que se acorten al máximos los plazos de factibilidad

“El estudio de factibilidad es el primer paso para cualquier emprendimiento. No puede ser un obstáculo, sino un incentivo para quienes quieren invertir en Rafaela. Emprender debe ser fácil, rápido y accesible", afirmó Senn.

El edil subrayó que la inversión privada es clave para el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad. Si bien el Municipio no controla las variables macroeconómicas, sí puede optimizar su gestión para acelerar la puesta en marcha de nuevos proyectos.

"Un Estado local ágil y alineado con las necesidades del sector privado es fundamental para generar confianza y atraer inversiones", agregó.

Senn enfatizó que la inversión es el motor del crecimiento: "Sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo de calidad y sin empleo de calidad no hay crecimiento".

Con esta iniciativa, el concejal reafirma su compromiso con una Rafaela más competitiva y abierta a las oportunidades.