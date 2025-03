Mal momento para el Intendente Viotti en los carnavales

Lo que tendría que haber sido una verdadera fiesta para los presentes, se convirtió, para muchos en una mala noche.

Cientos de vecinos se hicieron presentes a tempranas horas a las inmediaciones de la plaza 25 de Mayo para reservarse los mejores lugares ante el desfile de las comparsas, pero para sorpresas de muchos, la organización por parte de la municipalidad no estuvo a la altura.

"No puede ser que las comparsas hayan trabajado todo un año para que solo les brinden 50 metros de calle para el desfile" , "no puede ser que el intendente y su gente no puedan ni organizar un evento", fueron algunas de las expresiones en redes y verbales que se escucharon.

Sin dudas la gente espera que para las próximas ediciones, el Intendente tome cartas en el asunto y ofrezca una mejor organización.