Aumento de impuestos municipales desde enero y golpe directo a los monotributistas

Duros conceptos vertieron algunos concejales acerca de las modificaciones que el Intendente Leonardo Viotti pretende introducir en la nueva ordenanza tributaria que regirá en materia fiscal para los contribuyentes locales en 2025. En la jornada de ayer, la Secretaria de Hacienda y Finanzas, C.P. Silvina Bravino, analizó junto a los integrantes del Concejo Municipal los lineamientos principales del proyecto elevado.

“Pensamos que se iban a conformar con el ajuste del 306% de este año, pero parece que no fue suficiente. Noviembre y diciembre vienen con aumento, y desde enero ya tienen previsto otro, todos índices muy superiores a la inflación pasada y a la que se prevé para los próximos meses”, expresó María Paz Caruso.

Sin propuestas de ajustes ni mejoras en la eficiencia del manejo de los recursos puertas adentro del estado local, a contramano de lo que vienen predicando el gobierno provincial y nacional, en Rafaela se busca aumentar nuevamente la recaudación en un año electoral. Habrá que ver la posición que adopta la mayoría parlamentaria que posee el oficialismo, si sus nombres avalarán nuevamente las intenciones viottistas a costa de una importante pérdida de popularidad.

“Ya nada nos sorprende, pero no entendemos para qué este aumento. Las cuentas municipales acumularon hasta agosto un superávit superior a $3.700 millones de pesos que se encuentran depositados en plazos fijos. No hay obras nuevas municipales, no hay mejoras de servicios. Y ahora un aumento mucho mayor para los monotributistas, trabajadores independientes, profesionales ¿para qué?”, se preguntó Juan Senn.

Golpe a los monotributistas: aumentos superiores al 90%

Este apartado en particular llama poderosamente la atención y no pudo justificarse consistentemente. Una vez más, el aumento está enfocado en quienes hoy intentan tener más flexibilizaciones por parte del gobierno nacional, pero que en Rafaela están apuntados fuertemente por la nueva gestión.

Según las categorías y más allá del aumento del valor de una unidad de cuenta municipal, los monotributistas sufrirán cambios de agrupamientos que elevarán el importe a pagar áun más. Lo que arroja aumentos, en algunos casos, que superan ampliamente el 90% para quienes están adheridos a este régimen. Por ejemplo, la categoría C pagaba 135 UCM, ahora con el cambio de agrupamiento pasará a pagar 250 UCM, o sea el 85% más y aún le falta aplicar la suba general que rondaría el 15%.

Esto va totalmente en contra del apoyo al espíritu emprendedor que busca Rafaela hace años, por ejemplo, el pago anual de este tributo se asemeja al microcrédito que le ofrece el municipio a los emprendedores.

Eliminación de impuestos que no son tales

Al presentar el proyecto, el discurso oficialista prometió la baja de tributos o directamente su eliminación. “En realidad se eliminó el pago de cuestiones que hace años no se recaudan, sólo se dio la formalidad en la norma, y por lo contrario sí hay aumentos propuestos en los tributos más importantes como tasa y DREI. Sólo se eliminó la tasa de abasto y remate… nada. Por esto reafirmamos, una vez más, lo que venimos diciendo: faltan a la verdad y mienten a la ciudadanía, nada más y nada menos que con el bolsillo de la gente”, manifestó Soltermam.

“Aumentos desmedidos, subejecución presupuestaria, falta de transparencia en manejo de recursos municipales permiten ver un intendente que está lejos de la gente, por ejemplo ayer en pleno temporal no se lo vio en ningún barrio de la ciudad. Lamentablemente, la inexperiencia y los errores los paga cada uno de los vecinos con su bolsillo. Así lo arroja la tributaria 2025, y esperen ver el presupuesto.”, finalizó Racca.