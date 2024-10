En un importante avance hacia el fortalecimiento del bienestar y la inclusión social en materia de consumo problemático, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe inauguró en Rafaela un nuevo Centro de Día de jornada completa que funcionará en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT).

Este nuevo espacio se crea en el marco del programa "Acompañarte" implementado por la Agencia de Prevención del Consumo de Droga y Tratamiento Integral de las Adicciones, APRECOD.

Al tomar la palabra, el intendente Leonardo Viotti, comentó: “Hoy estamos anunciando y comentando algo que tendrá éxito siempre y cuando quienes estamos acá logremos trabajar de manera mancomunada y articulada en pos de un mismo objetivo”.

“La presencia de representantes institucionales de distintos niveles tanto provinciales y locales demuestra un compromiso. Cuando llegamos a la gestión, entendimos que teníamos que trabajar de manera fuerte en el tema de las adicciones y los consumos problemáticos. Encontramos en el gobernador Maximiliano Pullaro el mismo objetivo y la decisión política de poner los recursos que había que poner para poder llevar adelante diversas políticas públicas”, sumó.

“A partir de un trabajo que efectuaron los equipos provinciales y municipales, efectuamos un relevamiento de la realidad que tenemos en la ciudad y vimos que tenemos los mismos problemas que atraviesan las grandes ciudades -adicciones, drogas, consumos, violencias- y que han crecido muchísimo en los últimos tiempos. Por lo cual, como Estado, entendimos que teníamos que redoblar esfuerzos y, tomando las herramientas que teníamos, reforzarlas”.

Asimismo, resaltó que “este edificio en el que nos encontramos ya existía, pero tenía un funcionamiento diferente. Acá se hacían distintos tipos de actividades. Muchas tenían que ver con el trabajo social y la prevención de las adicciones en el territorio, pero había otras acciones que tenían otros objetivos. Entonces, hicimos una reorganización, con la coordinación de los equipos locales a cargo del doctor Gabriel Cáceres, en donde aprovechamos esta infraestructura maravillosa -que se encuentra en un lugar que está atravesado por distintas realidades- para beneficio de la ciudad y la región porque somos un centro regional. Ese fue el compromiso, el pedido de la ministra, nos comprometimos como ciudad a poner todos nuestros recursos a disposición, pero con una mirada regional”.

“Confío en que esta herramienta nos va permitir un trabajo articulado -muchos ya venían trabajando y otros se sumaron gracias al aporte económico de la Provincia- para abordar las problemáticas de manera más profesional”, afirmó el Intendente.

“Esto va a ser un centro de día con 12 horas, con profesionales, con un mecanismo de recepción de la problemática, de articulación entre todo un entramado y de etapas a seguir, aprovechando esas puertas que se abren cuando hay una familia, un adicto, que tiene un momento de lucidez y quiere aprovechar a recuperarse. Nosotros tenemos que tener todas las aristas del Estado y todo el entramado institucional preparado para eso”, cerró.

Todos somos responsables

A su turno, Walter Ghione, quién preside la comisión especial de abordaje de adicciones en la Cámara de Diputados de la provincia, dijo: “Este no es simplemente un lugar donde la gente va a venir, y va a tener la ayuda del Estado, sino que necesitamos de todas las organizaciones, de todas las comunidades de fe, de todos los clubes, de todas las escuelas, de toda la gente que se comprometa, porque esto no lo sacamos muy fácilmente. Esto no es simplemente crear un dispositivo, y ya está. Esto es simplemente el comienzo, el punto de partida, de un trabajo, de un compromiso que tenemos que hacer entre todos. Porque todos somos responsables de que la gente pueda salir adelante, todos somos responsables”.

“Por eso, estoy muy feliz de que este dispositivo regional esté aquí en la ciudad de Rafaela, pero también, del trabajo que está haciendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de poner este tema en el debate, y que todos sean parte. Hay una comisión especial para que las organizaciones de aquí de Rafaela, y de todo este departamento, también puedan ir, puedan ser escuchadas, puedan ir a la provincia de Rafaela, a nuestra capital, eh, provincial, y puedan decir lo que tengan que decir, y puedan traer ideas, y puedan traer proyectos, para que nosotros podamos evaluarlo, como Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, porque de eso se trata. Hay un gran compromiso en este tiempo de todos los actores políticos, y también de todas las comunidades y las organizaciones no gubernamentales, para estar frente a esta situación tan difícil que estamos atravesando”.

“Así que felicito al grupo de profesionales que están aquí en Rafaela, me han hablado muy bien de ellos, al CEDRONAR, también por el acompañamiento, a todos”.

Comprometernos

Por su parte, el Senador Alcides Calvo, contó: “Es una zona y un sector de la ciudad de Rafaela que necesita como necesita toda la ciudad pero también lo necesita la región. Si hoy estamos todos acá es porque estamos involucrados. Creo que es un espacio que ha podido ganar la ciudad, se pudo construir y dar forma. Sabemos de la capacidad de los recursos humanos”.

“Es una problemática transversal que no solamente abarca las ciudades grandes sino las pequeñas. Tenemos un gran desafío por delante para trabajar por los demás, quienes están en una situación complicada. Rescato la decisión del gobierno local, del gobierno provincial. Esto va mucho más allá de los pensamientos políticos. Es el pensamiento de toda la ciudadanía”, concluyó.

En tanto, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, María Victoria Tejeda, resaltó: “Necesitamos en la provincia y el país que todos nos comprometamos en tener una sociedad un poco más justa e igualitaria”.

“Hoy venimos a presentar un programa que hemos diseñado. Agradecerle a Gabriel y Leo por tener la decisión política de decir que sí. Hace un tiempo cuando diseñamos este programa, analizábamos estratégicamente dónde lo íbamos a llevar y pensábamos en el territorio de la provincia, muy amplia”.

“Desde el Gobierno de la provincia de Santa Fe creemos en un Estado presente, eficiente y austero. Esta fue la decisión que tomamos de comenzar con los primeros seis espacios donde se está invirtiendo un monto importante. Este será un centro de día, de jornada completa”, finalizó.

Sobre el Centro

Finalmente, el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Gabriel Cáceres, especificó que “sabíamos y entendemos que la problemática de consumo es una prioridad tanto de salud como del área social y nos propusimos trabajar en este proyecto de refuncionalizar este espacio, una estructura maravillosa en donde cambiamos el proceso de atención, obtuvimos un equipo de trabajo con una solvencia técnica y una experiencia en la temática que creemos es lo mejor de Rafaela”.

“Hoy estamos muy contentos, agradecidos por el apoyo que tenemos desde el ministerio, porque sin ellos no hubiésemos podido dar este paso, sin el financiamiento para dar esta posibilidad, esta herramienta”.

“Es el único centro de día con este formato en la ciudad, y el sector público da muestra de cuál es el camino. Nosotros empezamos a trabajar con ONG, con el sector privado y entendemos que todo tiene que empezar a traccionar hacia el mismo lado. Este es un primer paso y esperamos que a futuro se sumen otras organizaciones al trabajo para poder afrontar esta problemática que nos atraviesa”, sintetizó el Secretario.

De igual modo, describió que el Centro de Día funcionará de 7:00 a 19:00, de lunes a viernes, y contará con personal administrativo que recepcionará a las personas que soliciten orientación, intervención o asesoramiento. Este equipo articulará con el personal de admisión, que brindará las primeras entrevistas para luego trazar una estrategia singular de abordaje.

En el dispositivo se ofrecerán dos colaciones y un almuerzo para quienes estén en tratamiento terapéutico y también contará con actividades recreativas, educativas y de desarrollo personal, promoviendo un enfoque integral. Esta modalidad "Centro de Día jornada completa" permite la permanencia de las personas con consumos problemáticos en su contexto comunitario, priorizando el sostenimiento de los lazos sociales y evitando así la institucionalización de la persona.