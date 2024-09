Leda Bergonzi estará en Rafaela

Luego de que la Iglesia Católica le bajara el pulgar, Leda Bergonzi decidió suspender un encuentro religioso programado para octubre en Rosario. Sin embargo, la mujer a la que le atribuyen poderes de curación y es acompañada por multitudes, participará de una función de circo en la ciudad de Rafaela. La novedad se conoció en las últimas horas, cuando comenzó a circular un llamativo flyer circense donde se veía la imagen de la "sanadora".

Al frente del grupo “Soplo de Dios Viviente”, Leda es conocida por la celebración de reuniones de fe. Sin embargo, su "imposición de manos" fue rechazada por el Arzobispado de Rosario, institución que advirtió que este “gesto” fue siempre “reservado por la Iglesia para la comunicación del Espíritu Santo". Cabe destacar que Bergonzi no hizo ningún voto religioso.

Esta advertencia de la Iglesia llega, además, en el marco del anuncio de una gira por el país en la que Leda no solo se subirá al escenario a cantar, como venía haciendo. Sino que se promocionó también con “imposición de manos”.

La novedad es que la “mujer de los milagros” estará presente en una función del Circo Rodas en Rafaela. Será la semana que viene, el jueves 19 de septiembre, en el marco del debut del circo en esa ciudad santafesina.

En el flyer de la presentación, se anuncia “la participación de Leda, El Soplo de Dios Viviente". Pero, según aseguraron desde la organización, en esta oportunidad Leda Begonzi subirá al escenario solo en su faceta de cantante y no habrá rezo, imposición de manos ni rituales “sanadores”. Al menos, así lo anticipó Marcelo López Lanza, el productor del Circo Rodas, en conversación con “Todos en la ocho”, ciclo de LT8.

Lanza afirmó que Leda “no ofrecerá ningún tipo de arte religioso” y que la presentación de la mujer “no tiene ningún costo para el circo”.

“No viene a dar un show, va a cantar dos canciones, no va a dar un recital completo”, aseguró el productor, quien también sostuvo que Leda ya iba a asistir como invitada a la función circense, y que luego surgió la idea de que se suba al escenario.

Además, el productor del Circo Rodas aseguró que la presencia de Leda no tuvo ningún costo. “Ella no me está cobrando nada, solo me está dando una manito con la divulgación (de la función de circo)”, planteó. “Ella viene a apoyar al Circo en su divulgación y se va a subir al escenario a cantar dos temas”, reforzó el productor.

“No va a ofrecer ningún tipo de arte religioso”, cerró el productor, sobre la presencia de Leda Bergonzi en Rafaela.