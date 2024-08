El senador estuvo acompañado de los asesores que colaboraron en la confección del proyecto y que cuentan con una dilatada trayectoria en la temática. Además entre los participantes estuvieron el diputado provincial Miguel Rabbia; los concejales rosarinos Julia Irigoitia, Leonardo Caruana, Lisandro Cavatorta, Fernanda Gigliani y Manuel Sciutto; la concejala de Pueblo Esther, Carina Cappelletti; el decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Arq. Pedro Ferrazini; el subsecretario de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Rosario (FRRo), Ing. Juan Salto, y representantes de la sociedad.

“Esta agencia funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y su objetivo principal será, desde el Estado Nacional y en colaboración con las provincias, los municipios y las organizaciones comunitarias, generar programas y proyectos integrales destinados al desarrollo y mejora de la calidad de vida en los barrios más complejos del país”, detalló Lewandowski. "Con nuestro equipo nos pusimos a pensar qué podemos hacer desde mi lugar como legislador nacional. Así como siempre se habla de la coordinación de las Fuerzas de Seguridad en los barrios con la policía, con la Prefectura, con la Gendarmería; qué hacemos con la otra parte, revertir la matriz social. De lo contrario no alcanzará con la pacificación que hacen las fuerzas de seguridad”, agregó.

“Siempre se habla del modelo Medellín, las favelas de Río de Janeiro y otras experiencias internacionales que ha habido en este aspecto. También de los proyectos que desde hace un par de décadas se vienen trabajando en Argentina. Valiéndonos de esas iniciativas, con esta agencia buscamos darle una impronta aggiornada a los tiempos qué corren. No hay intenciones de arrancar de cero, sino de potenciar lo que tenemos. Dando un ordenamiento con una lógica, con lo que están haciendo los municipios y las distintas provincias, pero no solamente con una intervención estatal, sino fundamentalmente con la participación de las entidades del barrio y las organizaciones intermedias”, resaltó. “Ellas son para nosotros las grandes articuladoras de la acción social. No decimos que el Estado venga e indique lo que hay que hacer, sino que fundamentalmente es con el trabajo de las entidades intermedias, las que puntualmente llamamos ‘comunidad organizada’”, valoró.

Por último el senador agradeció a los concejales Caruana e Irigoitía por la posibilidad de mostrar el proyecto en el Concejo rosarino y a los representantes políticos y sociales que se acercaron a escuchar los alcances de la iniciativa y a participar activamente en la presentación. “Necesitamos del apoyo de todos para poder llevarlo adelante”, remarcó.