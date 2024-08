El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregó este lunes siete nuevos móviles a la Unidad Regional XII, departamento 9 de Julio, que forman parte de las 840 unidades adquiridas por el gobierno de Maximiliano Pullaro por licitación pública, y que se suman a las 100 que fueron incorporadas por compra directa.

Además, se firmaron convenios por un total de $ 25 millones en el marco del programa Vínculos; con las comunas de Pozo Borrado, por $ 5.000.000, y de Santa Margarita, por $ 7.000.000, para alumbrado público; y con la ciudad de Tostado, por $ 13.000.000, para sistema de videovigilancia.

Durante el acto, que se llevó a cabo frente a la sede de la UR XII en la ciudad de Tostado, Cococcioni señaló que “si me hubiesen dado a elegir entre tener presupuesto ilimitado para reequipar a nuestra Policía, patrulleros, uniformes; o tener leyes procesales que les permitieran realmente hacer su trabajo, hubiera estado ante una situación muy difícil. Pero no me dieron a elegir, me dieron recursos con una formidable Ley de Emergencia que nos permitió adquirir, en 4 meses, 940 patrulleros para toda la provincia”.

En este sentido, precisó que los móviles se compraron por “una primera compra directa de 100 y una licitación acelerada de 700, con un importante ahorro del 20%, que no devolvimos a rentas generales, porque la exigencia de nuestro gobernador es que peso que viene para seguridad se invierte en seguridad sí o sí, así que compramos un 20% más de patrulleros, 140 más, haciendo un total de 940 patrulleros”; y reiteró que “estamos trabajando en la primera compra de motovehículos, y en la licitación de pick up, para la Los Pumas, la Policía de Acción Táctica y todas las unidades regionales que, por por las características de su geografía, requieran este tipo de vehículos”, detalló.

Por último, el ministro manifestó que “Vínculos viene a reconocer el trabajo de los gobiernos locales, y a darles las herramientas para que sigan llevando adelante acciones que mejoren la seguridad, para que sigan iluminando sus pueblos y ciudades, poniendo cámaras, y generando proyectos de integración social. El gobierno va a estar siempre a disposición de todos ustedes, para devolverle la tranquilidad a los habitantes de la provincia”, concluyó Cococcioni.

A su turno, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, señaló que “el tema seguridad nos preocupa desde antes de asumir” y destacó la “firma del convenio que nos va a permitir aumentar la cantidad de cámaras; y estos patrulleros importantísimos para la Policía, para que puedan trabajar mejor”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, señaló que esta entrega “de móviles es un compromiso que asumió nuestro gobernador antes de asumir. La entrega de recursos para el patrullaje, para lo preventivo, para el cuidado de los vecinos, es una herramienta esencial para el personal policial, porque suman en su trabajo y bienestar”.

“Además, celebramos la rúbrica de convenios del programa Vínculos, que trabaja con los gobierno locales, con los referentes en el territorio, porque ahí generamos buenos resultados; y este financiamiento viene a potencial el trabajo conjunto y las políticas de seguridad locales”, concluyó la secretaria.

Por último, el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo, destacó que “gracias al trabajo mancomunado ha bajado el nivel delictivo y de homicidios”; y recordó que “intendentes y presidentes comunales del departamento han trabajado para solicitar programas en el área de seguridad, como es Vínculos, y complementar acciones que permitan a la Policía tener la posibilidad de controlar con mayor eficiencia”.

Nuevos patrulleros para toda la provincia

El Gobierno provincial adquirió un total de 940 nuevos patrulleros: 100 producto de una compra directa habilitada por la ley de Emergencia; 700 de una compra acelerada; y 140 de un mejoramiento de oferta, que luego de un ahorro de un 20 %, permitió reinvertirlo en 100 unidades más. Además, se trabaja en la compra de motocicletas y de pickups.

Estas nuevas unidades, a medida que llegan, son distribuidas en todo el territorio santafesino, con el objetivo de continuar equipando las fuerzas policiales y así prevenir y combatir el delito.