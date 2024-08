El Gobierno de la Provincia, a través la Secretaría de Cooperación y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y Educación, puso en marcha el viernes en el departamento Caseros la etapa local de los “Encuentros Deportivos” del programa Santa Fe en Movimiento. Las primeras competencias se realizaron en el Club Unión Casildense de la ciudad de Casilda, donde se llevaron a cabo encuentros de voleibol masculino sub 15 donde participaron siete instituciones de la ciudad. Además se desarrollaron encuentros de voleibol sub 18 en Arequito con la participación de cuatro instituciones.

“Encuentros Deportivos” es una propuesta que propicia la participación de más de 58.800 alumnos y alumnas de instituciones de 85 comunidades santafesina en propuestas deportivas, y a la vez sirve de nexo para la creación de espacios de convivencia entre jóvenes. Tras el puntapié inicial en Caseros, este lunes comienzan las competencias en los 18 departamentos restantes de Santa Fe. Los encuentros se desarrollarán en centros de educación física, escuelas, instituciones deportivas y en polideportivos municipales o comunales. Estas instancias integran disciplinas como atletismo convencional y adaptado, básquet 3x3, ajedrez, futsal, fútbol mixto, fútbol adaptado, handball, natación adaptada, voley convencional y adaptado, distribuidos a través de las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, y Sub 18.

Los juegos continuarán con una etapa departamental entre el 10 y el 20 de septiembre, y luego las finales provinciales, de las que saldrán los 9 mil chicos y chicas que representarán a la provincia en los juegos deportivos nacionales que se desarrollan entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre. Cabe destacar que desde el gobierno provincial comunicaron que siguen abiertas las inscripciones para las etapas de Infancias Jugadas, Movida Joven y Jugadas Mayores, que también pertenecen al Santa Fe en Movimiento.

Escuelas en Movimiento

En el marco de Santa Fe en Movimiento, también se desarrolla la línea de acción denominada “Escuelas en Movimiento”. En este caso, más de 300 mil estudiantes de 2.500 instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, escuelas rurales y hospitalarias de los 19 departamentos de la provincia ya comenzaron a participar de la iniciativa interministerial que cuenta con el involucramiento de más de 22 mil docentes y que apunta a brindar a cada entidad escolar la oportunidad de crear, organizar, diseñar e implementar un proyecto educativo que propicie el encuentro, la convivencia, la participación, la integración y la apropiación del espacio por parte de los estudiantes a través de diversos contenidos curriculares (deporte, arte y cultura). Cabe señalar que las instituciones participantes recibieron kits deportivo con pelotas para diferentes disciplinas, elementos de coordinación, vallas de salto, tortuguitas, pecheras, red de vóley, paracaídas didácticos, entre otros ítems.