Caso Darthés: Condenado por violación tras la denuncia de Thelma Fardín

La sentencia fue aplicada en Brasil con su propio régimen, el cual es semiabierto. Implica que podrá salir del establecimiento a trabajar, pero deberá volver a dormir todas las noches.

La condena fue dada este lunes 10 de junio, en donde la actriz brindo una conferencia de prensa, exclamando que "Había perdido fe en la justicia".

Además, exclamó que "Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todo aquel que esta sufriendo algún tipo de abuso".

Comienzos del caso.

La actriz radica la denuncia en Nicaragua en 2018, por un presunto hecho de abuso sexual en el año 2009, tras la gira del programa para adolescentes "Patito Feo".

En el momento de los sucesos, Thelma revela que tenia 16 años, y se encontraba en su habitación en un hotel, a lo que ingresa Darthés pidiéndole que "lo tocara" y seguidamente le dice "Mira como me pones".

"Enseguida me tiro en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven, añadiendo que luego él la "penetró".

"En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizo en el año 2018.