Paul McCartney por quinta vez estará en Argentina

Tras los rumores y especulaciones, Paul McCartney confirmó su visita a la Argentina. Cinco años después de su última presentación en el país, uno de los cantantes, compositores e intérpretes más trascendentales de la historia de la música, tocará en Buenos Aires y Córdoba. Los shows serán el 5 de octubre en el Estado de River y el 23 de octubre en el Estadio Kempes, como parte de su gira "Got Back". Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 12 de junio, desde las 10 de la mañana, a través de la plataforma All Access.

En el video que sirvió como anticipo a la noticia sólo se veía uno de esos clásicos baúles para transportar instrumentos o equipos de sonidos que es asegurado o revisado por un asistente, que finalmente lo empuja como llevándolo hacia un medio de transporte. En esa secuencia que es muy breve se escucha de fondo “Get Back”, el leiv motive de la gira que McCartney inició en octubre del año pasado en Australia y terminó casi sobre las fiestas de Fin de Año en Brasil.

McCartney en la Argentina

Esta será la quinta visita del ex Beatle a la Argentina. La primera fue en River, con tres funciones en diciembre de 1993, en el marco de su The New World Tour. La segunda actuación en el país fue con Up & Coming Tour en 2010. Su tercera presentación fue en dos funciones con cambio de escenario: en Córdoba (el 15 de mayo de 2016 cantó en el estadio Mario Alberto Kempes) y en La Plata (el 16 y el 17 en el Estadio Único).

Tres años después regresó a Buenos Aires con un show en el Campo Argentino de Polo, el 22 de marzo de 2019, con su gira Freshen Up Tour que tuvo como excusa la presentación en vivo de su álbum, Egypt Station.

