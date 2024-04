Continúa la Distribución del Refuerzo Alimentario en Rafaela

La municipalidad ha establecido un calendario de entrega, para aquellos que lo necesiten, basado en la terminación del número de documento del titular del beneficio.

Miércoles 24: Documentos terminados en 5.

Jueves 25: Documentos terminados en 6.

Viernes 26: Documentos terminados en 7.

Lunes 29: Documentos terminados en 8.

Martes 30: Documentos terminados en 9.

La entrega será exclusivamente a los titulares del beneficio que se presenten personalmente con su DNI. Para aquellas personas mayores o con discapacidad que sean consideradas de riesgo, se permite que un familiar retire el beneficio presentando el DNI del beneficiario.

Los requisitos para acceder a este beneficio son no ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener empleo formal y no recibir viandas del "Comedor San Agustín" (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).

Este programa busca brindar un soporte vital durante estos tiempos difíciles, asegurando que las personas más vulnerables de nuestra comunidad reciban el apoyo necesario.

Para más información, comuníquese con la Municipalidad de Rafaela al 03492 50-2000 o visite sus oficinas en Santos Vega 435.