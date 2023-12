Esta semana empezó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y circularon todo tipo de datos sobre los participantes. En ese contexto, algunos usuarios de las redes sociales aseguraron que tuvieron una mala experiencia en la peluquería con Emmanuel Vich.

“Yo creo que voy a ganar, me tengo fe”, dijo durante su presentación el cordobés de 31 años. Luego de su salida en la TV, aparecieron denuncias en contra de él en las que aseguran que les arruinaba el pelo a sus clientas.

“Es conocido acá en Comodoro Rivadavia por quemar cabelleras y tratar mal a la gente”, expresó una usuaria en Twitter. Incluso, sobre Emma Vich contaron que “habría maltratado a sus clientas, además de haberles quemado el pelo y dejárselos en pausa”.

IT’S EMMA BITCH HABRÍA MALTRATADO A SUS CLIENTAS EN LA PELUQUERÍA ADEMÁS DE HABERLES QUEMADO EL PELO Y DEJÁRSELOS EN PAUSA pic.twitter.com/EBElzn4LxN — Queen of Yabrancity (@JulieCGallagher) December 12, 2023

“Todas fuimos alguna vez las pelo quemado gracias a él”, manifestó otra internauta para sumarse a las acusaciones en contra del peluquero de Gran Hermano. “Este chabón es lo peor del mundo y ahora lo veo ahí haciéndose el pan de Dios”, lanzó otra joven con furia.

Emma Vich tiene 31 años y nació en Córdoba. Actualmente está casado con Nicolás, un militar de la fuerza aérea. Si bien trabaja como colorista, lo que realmente le gusta hacer es bailar y cantar. “Soy pop puro”, aseguró.

“A mi me parece lindo todo el mundo. Vos me parecés lindo, ella me parece linda... todos me parecen lindos”, dijo el participante de Gran Hermano. En cuanto a su forma de ser, sentenció: “Voy de frente, no tolero la mentira”.