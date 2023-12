Las infartantes fotos de Isabel De Negri, la “abuelita hot” de Gran Hermano 2023

Isabel De Negri es una de las revelaciones de Gran Hermano 2023. Si bien entró hace pocas horas al juego, los televidentes quedaron impactados con su historia. Tiene más de 60 años, es sommelier e instructora de karate, además de amante del sexo. Varios usuarios ya la apodaron “la abuelita hot”, y también viralizaron sus fotos más jugadas.

En Instagram, la mujer desplegó toda su sensualidad con postales ardientes desde la playa, donde se dio un chapuzón y tomó sol en microbikini. También se mostró degustando vinos y posando muy sensual.

“Me encanta verme bien. Me hace entrar en calor ese tema. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza y no tengo culpa. Gracias a mi mamá, que me dijo: ‘Vas a tener sexo, vas a tener donde quieras, cuando quieras y como quieras’”, se le escuchó decir en su video de presentación.

Acto seguido, agregó: “Me van a amar cuando cocine. Tengo mucha calle. Empieza hoy para mí otra vida. Empieza hoy y andá a saber dónde termina. Yo creo que en la calle Corrientes. Soy la Alfa de la casa”. Al llegar al estudio, le confió a Santiago del Moro que no llevaba ropa interior, y la frase hizo poner colorado al conductor del reality.