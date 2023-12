Nueva reunión Sindical en la Provincia de Santa Fe

El acto estuvo encabezado por Darío Cocco, Secretario General de SEOM (Rafaela); Antonio Ratner, Secretario General de STMR (Rosario); y Juan Medina, Secretario General de ASOEM (Santa Fe).

Se desarrolló en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, en un salón colmado de trabajadores de las distintas localidades que integran el ámbito de actuación de las organizaciones mencionadas, en medio de un ambiente festivo, de fraternidad y algarabía.Como conclusión de este día trascendental, se llevó a cabo la firma del acta que será presentada ante el Ministerio de Trabajo y Gobernación, como notificación formal de la alianza establecida.

La nueva Unión Intersindical tendrá la finalidad de aunar esfuerzos en pos de la defensa de intereses de los trabajadores y trabajadoras que representa que puedan ser satisfechas mediante la acción gremial mancomunada; así como ser convocados formalmente ante cualquier demanda, pretensión o conflicto donde se encuentren involucrados trabajadores municipales o comunales de la Provincia de Santa Fe.

Esta jueves ya se difundieron cuatro ejes de trabajo fundamentales: la discusión salarial, el reconocimiento y participación en la obra social IAPOS, la actualización de asignaciones familiares y la redacción de un convenio colectivo que rija las relaciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de la Provincia de Santa Fe.

Esta alianza formaliza el compromiso de los tres principales sindicatos municipales de la Provincia de Santa Fe, de coordinar acciones sindicales mutuas en garantía de la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores municipales y comunales, representados por mayoría en esta unión. Es que la suma de afiliados y afiliadas cotizantes de los tres sindicatos que conforman esta unión sindical representa a más del 50% de los trabajadores comunales y municipales santafesinos.





“Un día fundamental en el futuro de los trabajadores"

Darío Cocco inauguró la palabra con una reflexión: “Tal vez no hemos tomado dimensión de lo que estamos haciendo y viviendo hoy, pero es un día fundamental en el futuro de los trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe. Venimos hace mucho tiempo remando contra la corriente, y haciendo frente a muchísimas dificultades hemos podido avanzar en formar esta alianza que nos llena de ilusiones.” El Secretario General de SEOM destacó que “vamos a poner a los trabajadores como eje fundamental de las políticas de la organización gremial que estamos construyendo en el día de hoy. A partir de este instante, estamos juntos y eso nos va a llevar seguramente a una mejor calidad de vida para los trabajadores municipales y comunales de la Provincia de Santa Fe.”

“Las instituciones no pueden quedar anacrónicas"

Juan Medina, Secretario General de ASOEM, se refirió a la necesidad de actualizar la legislación a partir de un convenio colectivo: “Cada uno de nosotros fue tomando un camino alternativo que permitía cohesionar los sectores que representamos, entendiendo que tenemos una legislación del Siglo XX. Una de las grandes problemáticas que no entiende el sistema sindical municipal provincial es que las sociedades evolucionan y las instituciones no pueden quedar anacrónicas, no pueden quedar en el siglo pasado. Hay que barajar y dar de nuevo para que los trabajadores dejemos de estar en la retaguardia para estar en la vanguardia. Tenemos que construir políticas publicas porque somos nosotros los que llevamos adelante esas políticas públicas en toda la Provincia de Santa Fe.”

“Darnos una mano entre nosotros"

El anfitrión y Secretario General del STMR, Antonio Ratner, manifestó el “honor que es para nosotros como municipales de Rosario tener la presencia de todos ustedes, esa presencia es un mensaje de que necesitamos alguien que nos represente, que luche y que proponga por nosotros. Muchas veces lo hacemos en forma aislada, pero hay muchos compañeros municipales y comunales en la provincia que no tienen esta oportunidad, no tienen la representación que pueden tener Santa Fe, Rosario o Rafaela. Esta alianza significa eso: trabajar para los compañeros y enfrentar lo que se viene en forma conjunta, darnos una mano entre nosotros.” También extendió la invitación: “Bienvenidos los compañeros que se quieran sumar. Bienvenidos todos aquellos que quieran poner el valor el trabajo municipal, todo aquel que crea que nos merecemos el respeto como trabajadores. Muchos años transitamos y esto no es una respuesta espasmódica: Rosario, Santa Fe y Rafaela están juntos para defender a los trabajadores municipales."