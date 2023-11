Show Solidario: Tributo a Sergio Denis

La Fundación SEOM convoca al evento que tendrá lugar este jueves 30/11 a las 20 horas en el Espacio Cultural SEOM.

En esta ocasión, se trata de un espectáculo musical a cargo del intérprete Giancarlo de Rafaela, quien presentará su tributo en homenaje al querido artista Sergio Denis.

El evento es gratuito y está dirigido a toda la comunidad. Quienes deseen asistir pueden retirar su entrada en la sede de SEOM (Av. Brasil 97) de lunes a viernes de 7 a 15 horas.

Se solicita colaborar con un alimento no perecedero, a beneficio de la Asociación Civil Iniciativa Solidaria. Quienes no asistan al evento pero deseen colaborar con la Asociación Civil, podrán acercar su alimento no perecedero a SEOM.