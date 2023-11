Aseguran que Bruce Willis ya no reconoce a nadie

El círculo íntimo de Bruce Willis reveló que el actor ya no reconoce a sus seres queridos.

Los fanáticos de Bruce Willis están preocupados por su ídolo, mucho más tras la publicación del medio Closer, que asegura que el actor ya no reconoce a su ex y madre de sus hijos, Demi Moore, debido a la demencia frontotemporal que padece.

La actriz, que tras unas vacaciones en Italia fue a visitar al actor, habría vivido un angustiante momento al darse cuenta de que él, por momento, ya no sabe quién es ella. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, indicó el informante al medio.

Te puede interesar:

Sin embargo, esta misma fuente afirmó que, pese a la enfermedad neurodegenerativa que afecta cada vez más a Bruce, todavía sabe quiénes son sus hijas y su actual esposa, Emma Heming, quien lo acompaña de cerca en todo momento.

Hace un par de semanas, uno de los grandes amigos de Bruce Willis hizo una revelación que está relacionada con lo que se enfrentó Demi Moore esta semana: el actor ya no puede comunicarse verbalmente con nadie debido a la progresión de la demencia frontotemporal que sufre.