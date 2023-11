Degolló a su amante y fingió una charla con el cadáver

“Fue un accidente”. Con esas palabras, Cristian Vargas justificó el crimen de su amante, Antonella Bernhardt, por el cual comenzó a ser juzgado este lunes en Misiones.

Vargas dio su versión sobre lo que ocurrió ese mediodía del 4 de abril de 2019 y dijo que la chica buscó extorsionarlo con un video que ella misma grabó -sin que él se diera cuenta- mientras mantenían relaciones sexuales.

“Me dijo que había grabado con su celular lo que habíamos hecho y que le iba a enviar a mi esposa si no le pagaba más por las fotos que le había tomado modelando ropa”, dijo el acusado, que en ese entonces trabajaba como fotógrafo.

“Le saqué el celular, pero ella lo había bloqueado y yo quería borrar el video. Agarró un cuchillo y comenzó el griterío mientras yo juntaba mis cosas para irme, maletín, luces y cámara que usé para hacer las fotos” agregó.

“Ella me gritaba para que le devolviera el celular y yo lo tenía en la mano izquierda y con la derecha le di dos empujones que la tiraron contra la mesita de luz. Se volvió a abalanzar con el cuchillo y ahí le agarré la mano izquierda para intentar sacárselo, pero en el forcejeo la empujé. Cayó al piso de nuevo y vi que le salía sangre del cuello, entonces intenté ponerle un pañuelo. Pensé que estaba viva, yo seguí juntando mis cosas y salí a atender a la señora que gritaba en la puerta”, señaló en referencia a Viviana, la dueña del complejo que se acercó a ver lo que sucedía.

Luego de esto, explicó que se fue a buscar algo para almorzar y que se quedó a dos cuadras formateando el celular. “Vi que llegó una ambulancia y pensé que la iban a llevar al hospital, cuando vi un patrullero cerca me entregué. Sabía que no me iban a creer”, siguió.

“Nunca tuvimos sexo antes, ella lo hizo para extorsionarme por la plata. Yo no fui a matarla, fue un accidente porque yo no quería que mi mujer se enterara de ese video. Solo dos empujones y el accidente del cuchillo ocurrió”, manifestó.

Además, indicó que cuando la vecina comenzó a gritarle desde la ventana, él se lavó la sangre que tenía en las manos y se acercó a responderle, tal como se puede ver en el video grabado por la mujer: “Yo pensaba que estaba viva, que no respondía nada más, por eso me fui a comprar comida”.

“Formateé el teléfono porque no quería que llegara el video a mi esposa. Lo único que me pasaba por la cabeza era mi mujer, yo la mezquinaba y amaba”, cerró. Si se mantiene el cronograma de testigos que está programado, la sentencia a Vargas se conocerá este viernes 10 de diciembre.