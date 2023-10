Los 8 escalones: un participante y un estilo "bilardista"

Los 8 escalones de los 3 millones continúa dominando en la pantalla y además sigue entregando premios increíbles a sus participantes.

Este jueves Sergio, el participante que se llevó el cheque, sorprendió a Guido Kaczka con su hermano gemelo y sus cábalas, que resultaron de lo más efectivas.

Ya desde el comienzo, Guido advirtió quién acompañaba a Sergio en la competencia, y por eso, cuando el participante eligió concursar en el segmento “Arriba o abajo”, dijo: “Levanta la mano Sergio, preparado Sergio, que lo acompaña Roberto, su hermano gemelo”, mientras la cámara enfocaba hacia la tribuna.

Luego, cuando Sergio quedó en la final junto a José, le tocó a Teté Coustarot preguntar sobre películas, y entonces aprovechó para hacer otra consulta.

“¿Va a poder mostrar una cábala Guido de las que tiene en el bolsillo? Estoy muerta, quiero saber una cábala”, dijo.

El participante metió la mano en su bolsillo y comenzó a enumeras: “”Una foto de mi papá, que falleció; tengo una piedra que me dio mi novia, Laura, que es una piedra de la abundancia”, explicó en primera instancia.

“Tengo una foto que me trajo mi hermano recién, de mi sobrino Luciano, que dice ‘Suerte tío’; y tengo una medalla que me gané jugando al fútbol. Yo juego al arco, y en este torneo atajé el último penal, en una definición por penales, y, no sé, la traje”, agregó Sergio.

